Dana Badea este însărcinată iar, după ce a pierdut o sarcină. Fosta ispită face primele declarații despre minunea din viața sa: ”Ne-am bucurat, dar suntem temători”

După o relație tumultuoasă, cu multe certuri și împăcări la activ, dar în care iubirea a învins, în cele din urmă, Dana Badea și iubitul ei Alin trăiesc acum cea mai frumoasă perioadă a vieții lor.

Și asta pentru că bruneta a aflat că este însărcinată iar, după ce în urmă cu luni buni, la prima astfel de veste primită, a avut probleme și a pierdut sarcina.

Ea spunea atunci, în scandalul avut cu Alin, celebru pe TikTok, că sarcina a fost întreruptă din evoluție din cauza bătăilor la care el o supunea.

Fosta ispită este iar însărcinată

Acum, însă, deși sarcina este încă la început, fosta ispită se arată recunoscătoare pentru minunea pe care o trăiește, deși recunoaște că nici ea, și nici partenerul ei de viață nu se așteptau să mai primească o astfel de șansă, într-un timp atât de scurt.

Mai mult decât atât, fosta ispită spune că se simte foarte bine, nu are probleme mari, doar că acum a început deja să obosească mai repede, ceea ce o face să și doarmă mai mult decât

de obicei.

Însă asta nu este un real impediment pentru ea, ci recunoaște, însă, că are unele temeri, având în vedere că a mai pierdut o sarcină.

Ceea ce face ca bucuria lor de acum să fie și mai mare și să aștepte cu nerăbdare să afle și sexul copilului, căci deocamdată, sarcina fiind foarte mică, nu au putut să vadă ce vor avea.

Dar un lucru este cert, amândoi își doresc cu ardoare să devină părinți de băiețel, Alin mai având un copil dintr-o altă relație anterioară.

”Da, sunt însărcinată. Mă simt foarte bine momentan, nu am nimic, nu îmi este rău. Sarcina este la început. Obosesc mai repede și dorm mai mult, dar în rest sunt ok. Nu am aflat încă sexul bebelușului, momentan nu, este mic, este foarte devreme. Amândoi ne dorim băiețel. Alin a fost foarte fericit când a aflat, doar că noi nu ne așteptam, deși ne doream. Ne-am bucurat amândoi, deși suntem puțin temători, mai mult eu decât el. Niciodată nu te simți pregătit”, a declarat Daniela Badea, conform SpyNews.