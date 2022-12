Dana Badea, noi acuzații la adresa iubitului ei, Alin: „Am pierdut copilul că m-a bătut el”. Internauții au rămas muți de uimire după declarațiile brunetei

In articol:

Dana Badea și Alin păreau că trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, mai ales că s-au cunoscut pe o rețea de socializare, s-au întâlnit și s-au îndrăgostit imediat unul de celălalt, iar relația lor a evoluat rapid, asta pentru că la scurt timp după ce au anunțat că formează un cuplu, cei doi au anunțat fericiți că s-au logodit și apoi că s-au mutat împreună.

Ei bine, însă, acum lucrurile au degenerat, iar situația s-a schimbat radical față de cum era în urmă cu câteva luni. Cei doi s-au certat public, pe TikTok, iar mii de internauți au fost martorii întregului scandal care a fost live pe rețeaua de socializare.

În timp ce își aruncau cuvinte grele, Dana Badea făcea și acuzații la adresa iubitului. Fosta ispită susține că a fost bătută cu bestialitate de către bărbat și că violența fizică ar fi chiar motivul pentru care a pierdut o sarcină recent.

„Îmi zicea acasă să mint că nu m-a bătut, Că el face bani și o să-și ia hate dacă zic că m-a bătut. Am stat și ți-am îndurat toate. La fel făceai și cu Sibel, o băteai și gravidă. (...) Mi-a povestit, femeia, tot! De ziua mea am pierdut copilul pentru că m-a bătut el. N-am pierdut copilul degeaba. De-aia l-a luat Dumnezeu, ca să nu mă lege nimic de Satana! ”, a spus Dana Badea.

Dana Badea a cerut ajutorul autorităților

Din cauza faptului că se temea că ar putea fi agresată fizic, din nou, conform spuselor sale, Dana Badea a cerut ajutorul oamenilor legii, care s-au deplasat imediat la cei doi tineri acasă. Bruneta le-a transmis autorităților tot ce s-a întâmplat, în timp ce Alin nega toate acuzațiile pe care iubita i le aducea.

"Dana Badea: Mă amenință că mă bate și mi-e frică de el (n.r. către polițiști).

Alin: Am probă aici, sunt pe net, am 7.000 de oameni aici, nu am bătut pe nimeni (n.r. către polițiști). Vrea să mă dea afară cu voi, cu vrăjeală. Nu am bătut-o. Nu doresc să plec la secție, nu plec din casa mea! Nu sunt cooperant deloc, sunt live, am probe. Nu aveți nicio dovadă. Nu o să pot să părăsesc domiciliul în seara asta, pentru că n-am greșit cu nimic.", au fost declarațiile pe care cei doi le-au făcut în fața polițiștilor.