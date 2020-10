Dana Budeanu dă de pământ cu vedetele care au recunoscut public că au Covid-19: „V-ați prostituat. Ăștia care ați luat bani, sunteți niște gunoaie”

Dana Budeanu, creatoare de modă

Dana Budeanu a continuat seria verdictelor, după ce a încheiat colaborarea cu ProTV, pe platforma de YouTube. După o pauza de vară, timp în care a fost ocupată cu campania electorală a Gabrielei Firea, creatoarea de modă a revenit în online.

În cel mai recent verdict publicat pe YouTube, Dana Budeanu le atacă dur pe vedetele din showbizul românesc care au declarat public că au fost diagnosticate cu Covid. Ea face câteva comentarii tăioase și jignește fără perdea unele dintre cele mai cunoscute persoane din țară.

În schimb, Dana are și cuvinte de laudă pentru Dan Bittman, care se află în prezent în centrul unui scandal uriaș, provocat chiar de afirmațiile sale controversate în ce privește pandemia de Covid-19.

Dana Budeanu, despre vedetele care au avut Covid: „Sunteți niște gunoaie”

Creatoarea de modă a răbufnit în timpul verdictului și le-a criticat aspru pe vedetele din România care s-au plâns în spațiul public că au avut Covid. Dana Budeanu susține că prin gestul lor au indus frica oamenilor și au făcut astfel un rău imens societății.

„Vedetele nu se mai ocupă cu ce au ele de făcut, ci cu testarea pozitivă, ulterior să vorbească la televizor de această „boală”. Ca să fiu directă, toți cei care ați făcut asta oriunde sunteți niște nenorociți. Asta înseamnă să te prostituezi la propriu pentru orice. Voi nu ați făcut un rău imens acestei societăți, voi ați făcut o crimă împotriva tuturor celor care se uită la voi. Ăia care ați luat bani și care acceptat să faceți aceste parteneriate pe boală, ați indus o panică de nedescris care a îmbolnăvit minți și suflete.

Nu ne interesează că sunteți voi bolnavi. Nu vă e rușine? Să contribuiți la panica în rândul oamenilor care și așa sunt loviți de incompetența celor care ne conduc, care și-au pierdut job-urile, care nu știu încotro s-o ia. Voi ați călcat în picioare tuturor oamenilor care v-au văzut. Nu există să faci asta! Toți cei care ați făcut asta sunteți niște gunoaie. Oamenii sunt speriați, nu știu care e adevărul”, a spus Dana.

Andreea Esca, vizată de acuzațiile Danei Budeanu

Una dintre cele mai cunoscute vedete din România care a declarat public că a avut Covid este Andreea Esca. Ea a povestit tuturor că a fost infectată în luna august.

Andreea Esca a afirmat public că a avut Covid

„La mine au apărut simptomele după vreo 5 zile. Să spun sincer, mă miram că eu nu am, mi se părea cumva ciudat, pentru că noi suntem, da, în aceeași casă și mi se părea ciudat că mie mi-a ieșit rezultatul negativ. Numai că n-am apucat să se împlinească cele 7 zile, ca să fac noul test și, într-o zi, făcând ceva de mâncare, făceam niște cartofi cu usturoi și mi-am dat seama că dintr-o dată nu simt deloc mirosul de la usturoi, ceea ce e puțin ciudat”, povestea atunci vedeta de la Pro TV.

Dan Bittman, lăudat de Dana Budeanu

Creatoarea de modă a declarat că îl apreciază pe solistul trupei Holograf pentru că a avut curajul să spună „adevărul”. „În afară de Bittman și cei care n-au apărut, sunteți ZERO!”, a mai spus vedeta.

Dan Bittman, solistul trupei Holograf

În prezent, declarațiile lui Dan Bittman, conform cărora pandemia de coronavirus este o minciună și o metodă de manipulare a omenirii, l-au poziționat pe artist în centrul unuia dintre cele mai mari scandaluri recente.

„Dacă atât de tare ne protejează masca de ce nu lași oamenii să vină la teatru cu măști, sau la concerte, să stea unul lângă altul, că nu-i nicio problemă. Stau oamenii în metrou…Trebuiau să fie zeci de mii de morți. Dacă noi ne luăm după statistici trebuia să fie aoleu și văleleu, nu aveau unde să îi mai bage. Cum se face, că aoleu nu mai avem locuri în ATI.

Am gura spurcată și îmi permit s-o spun și asta o să fac până o să închid ochii, de COVID. Să dea Dumnezeu să mor și eu de COVID. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții de genul ăsta, pentru că sunt degradante si dezumanizante. Îmi spun părerea și am să mi-o spun cu tărie până la capăt. Nu se poate așa ceva, este prea mult”, spunea Dan Bittman.

SURSE: Gândul Live