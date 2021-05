Dana Budeanu nu este împotriva vaccinului anti-COVID: „Cred enorm în imunizarea normală, prin contactul direct cu boala”

In articol:

Dana Budeanu, celebrul critic și designer de modă din România, s-a poziționat în ceea ce privește vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2. Încă de la apariția acestuia pe teritoriul țării noastre, aceasta a criticat puternic măsurile impuse de autorități în încercarea de a stopa răspândirea coronavirusului.

Acum, de când a apărut vaccinul anti-COVID, pe care mulți îl consideră singura scăpare din pandemiei, Dana Budeanu a luat o decizie. Nu vrea să se vaccineze, dar nici nu este împotrivă.

Dana Budeanu [Sursa foto: Instagram]

Dana Budeanu a spus clar și răspicat: „ Nu sunt o antivaccinistă”

Creatoarea de modă spune că nu are de gând să-și administreze serul anti-COVID, dar, în același timp, nici nu se opune vaccinării, ba din contră, a mărturiși că și-a ajutat apropiații să ajungă mai repede să se inoculeze. De asemenea, Dana Budeanu nu are nimic împotrivă cu niciun tip de vaccin, nu doar cel creat să prevină îmbolnăvirea cu coronavirus. Aceasta a dezvăluit la un post de televiziune că și-a vaccinat gemenele conform schemei impuse de Ministerul Sănătății.

„Nu mă voi vaccina niciodată. Nu am de ce, sunt sănătoasă. Nu înseamnă că eu sunt împotriva. Ei se folosesc de numele meu. Nu sunt o antivaccinistă. Mi-am vaccinat copiii după schema aia. Cred enorm în imunizarea normală, prin contactul direct cu boala. Eu sunt un om care nu mă voi vaccina, dar am sunat pe 7 telefoane ca să bag 100 în față, pe lista de vaccinare”, a declarat Dana Budeanu la un post de televiziune.

Dana Budeanu [Sursa foto: Captură video ]

Dana Budeanu, în lacrimi la televizor

În urmă cu ceva timp, după difuzarea unor imagini, în care o tânără strigă de durere în curtea unui spital din Târgoviște, în timp ce mama sa decedată de Covid-19 era băgată în saci negri de plastic şi apoi sigilată într-un coşciug, Dana Budeanu a fost surprinsă cum poate nu mulți au mai văzut-o: în lacrimi.

„E un r***t de virus, statul trebuia sa ne invete cum sa traim cu el. Cum altii pot? Poate suntem prosti, dar ii sunam pe aia sa vina sa ne invete. Ei cum pot sa mearga si la munca, sa mearga si in parc, si la restaurant? Sunati-i p-aia, nu stam un an de zile si sa vedem asa ceva? Este sfarsitul lumii, asa arata sfarsitul lumii, cum ati vazut in aceasta filmare. N-ai cum sa suporti asta ”, a declarat Dana Budeanu, vizibil afectată, în timpul unei emisiuni televizate de acum câteva săptămâni.