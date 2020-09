Dana Budeanu [Sursa foto: Facebook]

Dana Budeanu a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, în miez de noapte, după ce Gabriela Firea a pierdut Primăria Capitalei. Budeanu a susţinut-o public pe soţia lui Pandele în campania electorală.

"V A LUAT O VIATA RAZNA CA N AM MAI POSTAT? HAI GATA CA AM ATERIZAT IN OCCIDENT SI AM INTELES CA TOTI #GII SARBATORESC ADUNATI CU PENSATII DÃ LA PNL CE AU VOTAT 10% DIN AIA CU DREPT DÃ VOT DIN BUCURESTI!

10% E FIX SPAGA CARE SE IA LA COMBINATII!

APROAPE DOUA MILIOANE DE EURO PÃ ECHIPE, TOATA PRESA PLATITA CU ZECI DE MILIOANE DE EURO, TOTI FATALAII ADUNATI PÃ DREAPTA AU SCOS 10%?

PAI ATATA SCOT EU MOCA, SINGURA, CAND FAC PAUZA 5 MINUTE PE ZI SA POSTEZ PENTRU O SAPTAMANA!

AM VENIT SA MI IAU PANTOFI, CA MI ATI RAMAS PE TOATE TOCURILE, SARACILOR!

PS: ALEGERILE NU SUNT PENTRU BOGATI, CACOVIDU! VA PUPA DANUTA!

PS2: MI E RUSINE DE NICU GIGANTU! CE SA I CANTE LU NICUSOR?", a scris Dana Budeanu pe pagina sa de Facebook, noaptea trecută.

Ce spune Traian Băsescu despre Dana Budeanu

Traian Băsescu, cel care a pierdut alegerile locale pentru Primăria Bucureștiului, a avut o reacție dură la adresa vedetei.

„O ridicolă. E o femeie fără cultură. I se pare că-i deşteapta pământului şi e de un ridicol absolut. Nu spun că Nicuşor Dan nu a intervenit pentru acel cetăţean care încălcase legea. Dar ajungea dacă se limita la această informaţie. Am văzut-o şi aseară, pur şi simplu fără vocabular. Se vede că e o femeie care nu citeşte. Nu are cuvintele la ea. Se face că gândeşte adânc, dar pare că nu are cu ce”, a declarat Traian Băsescu.

Dana Budeanu s-a implicat în campania electorală a Gabrielei Firea şi a făcut acuzaţii grave la adresa lui Nicuşor Dan, candidatul care a câștigat Primăria Capitalei susţinut de USR-PLUS-PNL. Vedeta l-a acuzat pe Nicușor Dan de apropierea de lumea interlopă.

"Nicuşor Dan stă la mese în birouri, la înţelegeri, îl sună pe el.. şi sunt cei mai periculoşi interlopi ai României. Pentru oricine ăştia sunt periculoşi. Nicuşor Dan îi sprijină, stă la masă cu toţi interlopii, cu toţi dezvoltatorii imobiliari, înjură pe cine vrea el, orice partid şi îl pun ăştia candidat. E şmecher rău de tot ăsta. E cel mai mare mafiot. Păi pe cine ai, băi băiatule, în spate? Înţeleg, hai că la politică e în spate nu ştiu cine, dar la interlopi? Cine să fie în spatele lui Nicuşor Dan de îi asigură poziţia asta de şmecher?", spunea Dana Budeanu zilele trecute.

Dana Budeanu a dezvăluit zilele trecute că o susţine pe Gabriela Firea, într- emisiune la Antena 3.

„Eu nu sunt PSD-istă, reveniţi-vă, dar eu sunt cu Gabi. Eu sunt sora lui Gabi, dacă Rareş e fratele lui Nicuşor. Eu sunt de sânge cu Gabi. Eu sunt foarte corectă. O susţin pe Gabi pentru că sunt un om foarte corect şi pentru că real eu cred că femeia asta a făcut de-a rupt”.