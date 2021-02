Dana Budeanu și Gabriela Firea au ajuns la cuțite? Ce cuvinte dure i-a adresat criticul vestimentar: „Nu ne-am înţeles deloc”

In articol:

Nici măcar o persoană publică nu scapă de ochiul critic al Danei Budeanu, care a promis că „va rupe pe genunchi” orice vedetă îmbrăcată fără stil.

Nici buna sa prietenă Gabriela Firea nu a scăpat de remarcile acide ale criticului vestimentar. Iată ce declarații dure a făcut Dana Budealu la adresa fostului primar al Capitalei.

Dana Budeanu și Gabriela Firea[Sursa foto: Captură YouTube]

Dana Budeanu, cuvinte dure la dresa Gabriela Firea: „Azi poate că îmi dă dreptate”

Se pare că Dana Budeanu nu este deloc de acord cu modul în care se îmbracă Gabriela Firea și deși a discutat cu ea despre acest aspect, fostul edil al Capitalei nici nu a vrut să audă. Stilul vestimentar al Gabrielei Firea este destul de conservator, spune criticul vestimentar.

Citeste si: Meniul Danei Budeanu. Ce rutină are vedeta în fiecare noapte deși are o siluetă de invidiat

Citeste si: Centralele de apartament, interzise în România. Cum pot fi montate în continuare- bzi.ro

„Cu Gabriela Firea am discutat o singură dată despre vestimentație și nu ne-am înțeles deloc pentru că ea este extrem de conservatoare. Este la extrema cealaltă de mine. Nu am avut cum să sparg acest perete. Ar fi contat mult pentru ea dacă m-ar fi lăsat să fac asta. Azi poate că îmi dă dreptate pentru că felul în care se îmbracă sau își face părul astăzi nu mai e la fel perceput”, a mărturisit Dana Budeanu, in emisiunea sa.

Dana Budeanu și Gabriela Firea[Sursa foto: Captură YouTube]

Edilul din Voluntari, „vinovat” pentru modul în care se îmbracă Gabriela Firea

Se pare că de vină este Florentin Pandele, pentru că Gabriela Firea se

îmbracă conform preferințelor soțului ei. Dana Budeanu critică puternic acest lucru, argumentând că dacă s-ar ocupa ea de imaginea ei, fostul edil al Bucureștiului ar arăta mult mai bine.

Citeste si: Dana Budeanu o pune la zid pe Loredana Groza! „Asta e, poți să nu mai vorbești cu mine acum”

„Stilul ei vestimentar este unul care mie nu îmi place. Abordările ei vestimentare sunt conservatoare, sunt și pe gustul soțului. Soțul are influență majoră asupra ei. Influenţa cu care eu nu sunt de acord. Uite ca am zis si asta… Ea ar putea să arate mult mai mișto. Eu aş face nişte schimbări. Oricum, a evoluat mult… Cred că ea poate purta multe combinații îndrăznețe, trebuie să renunțe la blocaje și să nu mai țină cont de părerea celorlalți”, a mai dezvpluit criticul vestimentar.