Dana Criminala e hotărâtă și nu-l iartă pe Leo de la Strehaia! Focoasa brunetă nici nu vrea să audă de împăcare: "De fiecare dată el a fost cel părăsit" | EXCLUSIV

Dana Criminala și Leo de la Strehaia și-au spus adio, după șase ani de căsnicie.

Cea care a intentat divorțul a fost chiar focoasa brunetă, precizând că a avut mai multe motive pentru care a ales să se despartă de fostul său partener.

Între cei doi a fost o poveste de dragoste cu bune și cu rele, iar bruneta a fost cea care i-a fost alături în momentul în care afaceristul a fost încarcerat. Vedeta l-a vizitat și la spital, după ce a suferit AVC-ul și era dispusă să se interneze cu el, dacă ar fi fost nevoie de însoțitor pentru recuperare, după cum preciza chiar ea pentru WOWbiz.ro, într-un interviu acordat la începutul acestui an.

Între timp, afaceristul a fost eliberat din închisoare, s-a întors acasă și s-a revăzut cu soția sa, iar la câteva săptămâni a venit și vestea divorțului. Focoasa brunetă a fost cea care și-a dorit să pună punct relației și nici nu mai există calde de împăcare, după cum a povestit chiar ea.

Mai mult decât atât, Dana Criminala a recunoscut faptul că și-a dorit să se separe de Leo și în trecut, înainte ca acesta să fie încarcerat.

Ce spune Dana Criminala despre împăcarea cu Leo de la Strehaia

Odată ce afaceristul a ajuns la penitenciar, vedeta a oprit demersurile pentru divorț la rugămințile fostului soț, după cum susține chiar ea.

Vedeta a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit detalii incendiare despre divorț. Tot atunci, am întrebat-o pe vedetă dacă mai există însă și o cale de împăcare între ea și viitorul fost soț.

Dana este de părere că nu și chiar spune că nu ai cum să te împaci cu o persoană care abordează, din nou, calea defăimării.

"Vă dați seama cum te poți împăca cu un om care în loc să abordeze alte căi, el începe tot cu denigrarea. Pentru că Leo așa a făcut cu toate relațiile lui, cred că știe toată lumea.

Dacă ar fi adevărat ceea ce ar spune, nu m-ar deranja, dar spune numai aberații. La capitolul acesta nu-l întrece nimeni", a mărturisit Dana Criminala, pentru WOWbiz.ro.

Dana Criminala, totul despre motivele divorțului de Leo de la Strehaia

Vedeta a vorbit deschis despre motivele divorțului de Leo de la Strehaia, însă nu a dorit să ofere prea multe detalii. Între focoasa brunetă și afacerist au apărut mai multe neînțelegeri, comportamentul acestuia fiind unul dintre factorii care au condus la despărțire. Vedeta a povestit totul, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

"Au fost mai multe lucruri care mă deranjau și pe care el le știa foarte bine. Le-am discutat bineînțeles de nenumărate ori pe perioada detenției și de câte ori mergeam la el în vizită acolo la penitenciar și îmi spunea multe alte lucruri, că ce vom face și multe altele.

Mai erau multe alte lucruri care mă deranjat vis-a-vis de comportamentul lui, de multe lucruri, de felul cum se comporta și așa mai departe. Eu nu contest că el mă iubește, știu acest lucru, dar el are așa o iubire mai altfel. Adică la modul când nu i se face pe plac, are tot felul de manifestări care pe mine mă deranjează", a povestit Dana Criminala, pentru WOWbiz.ro.

Dana și Leo de la Strehaia au vrut să divorțeze și în trecut

Dana Criminala ne-a dezvăluit, în exclusivitate, că aceasta nu este prima oară când depune actele de divorț. Vedeta a mai încercat și în trecut să se despartă de afacerist, numai că atunci Leo a convins-o să renunțe la acțiune și s-au împăcat.

"Înainte de a merge el la penitenciar, eu aveam intentată acțiunea de divorț și la insistențele lui, când l-au luat la penitenciar, m-a sunat disperat să oprea divorțul că el nu poate să trăiască cu ideea că îl las și să-l opresc.

A fost situația aceea, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, îl știam și foarte bolnav și am zis așa ferească Dumnezeu să nu-l am pe conștiință și l-am oprit. Am oprit divorțul, am renunțat la el.

Mai târziu am aflat că puteam să-l suspend, nu să renunț definitiv, dar în fine. L-am oprit"A fost situația aceea, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, îl știam și foarte bolnav și am zis așa ferească Dumnezeu să nu-l am pe conștiință și l-am oprit. Am oprit divorțul, am renunțat la el. Mai târziu am aflat că puteam să-l suspend, nu să renunț definitiv, dar în fine. L-am oprit", a mai adăugat vedeta.

La finalul anului trecut, Leo de la Strehaia a suferit un AVC și a fost nevoite de o operație pe creier. Afaceristul a fost internat de urgență în spital, iar ulterior a urmat perioada recuperării, perioadă în care, așa cum a precizat chiar ea, Dana Criminala a fost dispusă să se interneze alături de el în spital.