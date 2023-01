Dana Criminala este gata să își dedice viața lui Leo de la Strehaia! Gestul pe care l-ar face pentru afaceristul internat în spital | EXCLUSIV

In articol:

Dana Criminala traversează o perioadă mai puțin plăcută, însă cu optimism și credință este convinsă că toate lucrurile se vor rezolva.

Soția lui Leo de la Strehaia nu și-a pierdut credința și speră că totul va fi bine.

Recent, jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Dana Criminala despre starea de sănătate a lui Leo de la Strehaia. Vedeta ne-a mărturisit că afaceristul se află internat la ATI, însă starea lui este una "bunicică". Leo este conștient, însă nu are voie să facă efort sau să se dea jos din pat.

Reamintim că afaceristul a suferit un AVC și a fost operat în cursul anului trecut. În prezent este internat la ATI, însă odată ce starea de sănătatea se va îmbunătăți și îi va permite, el va fi mutat într-un salon normal, din unitatea medicală în care se află. Atunci va avea nevoie de un însoțitor permanent, iar cea care se va duce și se va interna alături de el va fi Dana, așa cum ne-a mărturisit chiar ea, în exclusivitate.

Dana Criminala, gest impresionant pentru Leo de la Strehaia

În prezent, Leo de la Strehaia este internat în spital, după intervenția chirurgicală suferită. Soția acestuia ne-a dezvăluit că se află la ATI, iar momentan nu se știe cât va dura recuperarea și când va părăsi salonul de terapie intensivă.

Totuși, membrii familiei s-au consultat deja, iar în momentul în care va fi mutat afaceristul într-un salon normal și va avea nevoie de un însoțitor permanent, atunci ea va fi cea care se va interna alături de el.

"Noi am discutat în familie, el momentan se află la ATI. Acolo știți că este problemă cu vizitatul pentru că știți că este încă păzit de poliție, dar ni s-a permis să îl vedem pentru că au fost niște proceduri făcute la penitenciar și așa am putut intra.

Dacă starea va fi mai ok pe parcurs și va fi mutat în salon normal, atunci cu siguranță va avea nevoie de însoțitor și mă voi duce eu. Am și puțină specializare în acest domeniu, am postliceala sanitară și cu siguranță o să merg.", a explicat Dana Criminala, pentru WOWbiz.ro.

Dana Criminala, soția lui Leo de la Strehaia

Dana Criminala va sta permanent în spital

Jurnaliștii Wowbiz.ro au întrebat-o pe frumoasa brunetă dacă asta va însemna să se interneze permanent cu el, iar ea ne-a mărturisit că da. Dana nu se teme de acest moment și speră în continuare că soțul ei se va face bine cât mai curând.

"Da da, absolut voi sta permanent cu el în spital. Pentru problema pe care o are îi va trebui însoțitor permanent o perioadă, dar acest lucru se va întâmpla numai în timp, în cazul în care va fi nevoie și va fi mutat de la ATI, când va fi mutat.

Momentan nu se poate pentru că este la ATI, acolo sunt infirmiere, asistente care au grijă. Dacă starea se va ameliora pe parcurs și va fi nevoie să-l mute în salon normal, va avea nevoie de însoțitor o perioadă și cu siguranță voi merge. În funcție de ce se întâmplă pe parcurs.", a mai precizat ea.

Leo de la Strehaia și soția sa

Cum se simte Leo de la Strehaia în prezent

În 2022, Leo de la Strehaia a fost operat, după ce a suferit un AVC. Deși medicii nu i-au dat foarte multe șanse, afaceristul a supraviețui, iar în prezent se simte "binișor", așa cum ne-a mărturisit soția lui.

Este conștient și își amintește foarte multe lucruri, însă nu are voie să se dea jos din pat și este ajutat, în permanență, de către asistentele și cadrele medicale din spital.

"Este o operație foarte complicată ceea ce a suferit el și nu are cum să fie, la o lună, într-o altă stare.

Este în pat, nu s-a dat jos încă. Își mișcă mâinile și picioarele, dar deocamdată nu s-a ridicat pentru că nici nu are voie.

Are o altă problemă la inimă și vor fi necesare alte verificări, după ce starea lui o să fie mai ok. Acum nu se poate interveni. Momentan este sub tratament. Nu mănâncă singur, i se dă să mănânce, atât cât se poate. Vorbim așa de câteva linguri de mâncare și mâncare foarte ușoară: supă, iaurt și fructe câte puțin din ceea ce îi e permis pentru că are și el problemele și cu diabetul.(...) Comunica, percepe ceea ce i se spune. Mi se pare un lucru extraordinar.

Toată lumea se miră, vorbesc de personalul medical. Pot să spun că este o minune pentru că sunt situații la AVC, la un om cât de cât sănătos care rămâne, ferească Dumnezeu... La el, cu toate problemele care au fost și gravitatea operației pe care a avut-o chiar pot să spun că este o minune.", a dezvăluit Dana Criminala, pentru WOWbiz.ro.

