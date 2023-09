Dana Criminala și Leo de la Strehaia, decizie radicală! Pasul pe care sunt dispuși să-l facă cei doi, pentru a proteja starea de sănătate a afaceristului | EXCLUSIV

In articol:

Leo de la Strehaia a fost eliberat în urmă cu câteva săptămâni, afaceristul ajungând acasă la familie. Dana Criminala a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit cum se simte acesta, dar și ce decizie au luat pentru a-i proteja sănătate.

Bruneta ne-a dezvăluit că ea și soțul său se vor muta la București. Leo de la Strehaia va avea nevoie de mai multă liniște și ar trebui să fie inclusiv aproape de spitalul în care a fost operat, tocmai pentru a putea beneficia de îngrijiri medicale cât mai rapide, în cazul în care ar fi nevoie.

Dincolo de asta, ar urma și o intervenție la nivelul inimii, după cum a spus chiar Dana Criminala, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Dana Criminala și Leo de la Strehaia [Sursa foto: Facebook]

Dana Criminala și Leo de la Strehaia, decizie radicală

Dana Criminala a explicat, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, că ea și afaceristul ar urma să se mute în Capitală. Soția lui Leo de la Strehaia ne-a spus și care sunt motivele acestei decizii, dar și cum se simte vedeta după problemele de sănătate cu care s-a confruntat.

"Cu diabetul este o mare problemă pentru el, trebuie un regim foarte strict, un regim alimentar și chiar și modul de viață, e nevoie de multă liniște, fără agitație, fără stres. Vom merge la București. Trebuie să se ocupe de tot ceea ce mai are de făcut, trebuie să fie tot timpul aproape de spitalul unde a avut toate intervențiile pentru că nu știm ce se întâmplă pe parcurs, ferească Dumnezeu!

La o adică, trebuie să se poată interveni cât mai repede. Vom sta clar împreună la București, pentru că v-am spus este situația aceasta. El se simte destul de bine, având în vedere toate intervențiile pe care le-a avut și problemele medicale pe care le are, dar este încă fragil să spunem așa.

Merge perfect, dar este totuși o operație făcută pe creier foarte recent și plus că sunt multe probleme medicale pe care le are cu diabetul și multe alte. O să trebuiască să se intervină și la inimă, dar să vedem pe parcurs", a explicat Dana, pentru WOWbiz.ro.

Dana Criminala și Leo de la Strehaia [Sursa foto: Captură YouTube]

Dana Criminala, totul despre revederea cu Leo de la Strehaia

Emoțiile au fost mari în ziua în care Leo de la Strehaia a fost eliberat. Dana, soția afaceristului, ne-a mărturisit că s-a bucurat când a aflat vestea.

"Am decis împreună cu Leo, mai ales că nu se știa ora la care aveau să îi dea drumul, formalitățile durează foarte mult, așa că de comun acord am luat hotărârea să așteptăm să iasă și apoi ne vom întâlni și așa cred că a fost cel mai bine. Acolo au fost toți ai lui și am spus că nu are rost să mai merg și eu, mai bine îi las pe ei să îl primească. Oricum noi ne văzusem și cu câteva zile înainte.

După ce a ieșit a stat și el cu ai lui, au fost undeva la un restaurant, au mâncat, iar ceilalți au plecat și atunci ne-am întâlnit și noi. Am stat două zile împreună, apoi am mers la spital și a făcut acele investigații, eu apoi am venit acasă pentru că nici eu nu puteam să stau foarte mult plecată.

A mers la Strehaia, era normal să se vadă cu toți ai lui, au petrecut acolo", a mai precizat Dana, soția lui Leo de la Strehaia.

