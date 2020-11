Dana Deac a scapat de 5 ori de cancer! Doctorul i-a dat acum o veste proastă

Dana Deac a primit o veste proasta de la medici [Sursa foto: Instagram]

Dana Deac a fost una dintre primele vedete tv de la noi, care a vorbit deschis despre boala sa, în urmă cu aproape 15 ani, atunci când a fost diagnosticată cu un cancer la sân. Era la acel moment, realizatoarea unor emisiuni de investigație la TVR.

Dana Deac a fost operată, a făcut chimioterapie, iar după mai multe tratamente, medicii i-au spus atunci că a învins boala. Numai că boala a recidivat și nu o dată, ci de cinci ori!

După experiențele sale și lupta cu boala, Dana Deac și-a făcut un blog unde a decis să-și spună povestea pentru a da putere astfel și altor persoane aflate în situație similară.

În urmă cu ceva timp, aflată la un control medical, Dana Deac a fost avertizată de doctor că deși a scăpat de 5 ori de cancer, din cauza stresului ar putea avea acum o altă problemă gravă.

Dana Deac pregateste o noua emisiune[Sursa foto: Instagram]

Dana Deac, avertizată de medic ”Vă luptați cu mafioții sau vă salvați viața?”

”Azi am fost la doctor pentru că nu scap de dureri de cap de două zile. Mi-a spus foarte ferm: “Doamna Deac, ați scăpat de cinci ori de cancer. De AVC nu puteți scăpa. Așa ca alegeți! Vă luptați cu mafioții sau vă salvați viața? Am văzut ce ați făcut în ultimul timp. Dv alegeți. Eu aș vrea să vă fiu doctor și peste 10 ani.”

Am ajuns acasă cu aceleași dureri de cap, la care s-a adăugat neliniștea născută de monologul doctorului. Și ce am descoperit? Vecini care îmi arătau cum a fost tăiat cu drujba cablul de la RCS. Ma întrebau dacă să sune la Poliția locală dacă tot nu se deranjează. Pentru cei care locuiesc în Floreasca și nu se mai bucură de serviciile de cablu de la RCS: cineva din echipa angajata de Persoana Fizica “nominalizată” pe panoul șantierului a tăiat cablul magistrala de la RCS. Ni s-a comunicat că nu se poate estima timpul necesar remedierii. Muncitorii interogați de vecini spuneau ca șefii lor au făcut asta... Pe doctor l-am întrebat cât timp am la dispoziție pentru a alege. Răspunsul lui a fost o privire severă și rece”, a povestit Dana Deac pe pagina sa de socializare.

Nu este prima data când Dana Deac ”se războiește” cu cei care încalcă legea. Luna trecută, jurnalista a sesizat că în aceeași zonă, profitând de vidul de autoritate de după alegerile locale, erau tăiați copaci protejați de lege.

Pe de altă parte, zilele trecute, Dana Deac a anunțat că va reveni ”pe sticlă” și pregătește o nouă emisiune la TVR.