Vasyy Borneu și Dana Voiculescu

În urmă cu 6 luni, Vasyy Borneu a început o poveste de dragoste cu fiica cea mică a lui Voiculescu, Dana Voiculescu. Bărbatul ar fi primit binecuvântarea familiei, pentru că acum observăm că cei doi ar avea planuri mari pentru viitorul relației lor.

Deși și-au ascuns pe cât posibil relația de ochii urmăritorilor curioși de pe Instagram, Vasyy Borneu tocmai a publicat o fotografie care pare că anunță că vor bătea clopotele în viața celor doi: Vasyy a pozat-o pe Dana Voiculescu la croitor, purtând o rochie lungă și albă.

Nuntă în familia Voiculescu?

Ulterior, Dana Voiculescu ne-a contactat pe adresa redacției și a facut o declarație în legătură cu speculațiile apărute în presă. Fiica cea mică a lui Voiculescu a ținut să lămurească zvonurile legate de nuntă și a declarat că nu se pune problema de o căsătorie în acest moment.

“In legătura cu informatiile publicate de wowbiz.ro

in data de 05.09.2020 in conținutul articolului “Urmează o nuntă în familia Voiculescu? Dana, fiica cea mică a fost pozată de ex-ul „Pamelei de România” în rochie de mireasă” doresc sa precizez ca nu se pune problema de o cerere in căsătorie, cu atât mai puțin de o nunta.

In fotografie probez o salopeta, și nu o rochie de mireasa (atașez foto cu modelul salopetei pe care o probăm).

Nu intententionez sa ma căsătoresc in viitorul apropiat. In prezent sunt studenta și foarte pasionata de domeniul pe care îl studiez.

Am mulți prieteni iar in timpul liber și ori de câte ori pot încerc sa ajut pe cei cu care viața nu a fost darnica, care sunt singuri, fără familie și posibilități financiare. Fiecare dintre acești oameni sunt o lecție de viața pentru mine.”, a declarat Dana Voiculescu.

Salopeta pe care Dana Voiculescu a probat-o

Dana este a treia fată a lui Voiculescu, după Camelia şi Corina, pe care le are din prima sa căsnicie. "De câţiva ani, creştem împreună un sufleţel care alături de cei patru nepoţei dau un sens aparte vieţii”, mărturisea Voiculescu.