Dana Marijuana, dezvăluiri dureroase din viața sa! Prin ce a trecut cântăreața: „Am rămas cu o parte a creierului paralizată”

Dana Coteanu, cunoscută drept Dana Marijuana, are o poveste de viață dramatică. Ea a ajuns cunoscută publicului pentru colaborările sale muzicale, fiind foarte apreciată pentru melodiile hip hop pe care le scria de una singură. Artista a trecut prin momente dificile de-a lungul carierei sale, motiv pentru care s-a retras o perioadă lungă de timp din lumina reflectoarelor. Într-un interviu pentru Playtech, Dana Marijuana a dezvăluit că a devenit pensionară pe caz de boală, iar în anul 2000 a rămas cu o parte a creierului paralizată.

„Mi-am dorit să fiu mereu o divă. Dar nu orice fel de divă. De aici vine şi stilul meu muzical, underground. Mereu mi-am spus că pot fi regina stilului underground şi cred că am atins acest prag. Mi-a plăcut să am şi succes şi sute de fani. Dar au venit timpurile în care mă ascund de fani. Toată lumea ştie că am anumite probleme de sănătate, că am devenit pensionară pe caz de boală.

Aşa că am decis să mă ascund de fani. Oamenii nu mă mai recunosc şi asta-mi place, într-un fel. Fiindcă altfel risc să devin rea, agresivă. Mi s-a spus că am coborât de mai multe ori în stradă şi că am fost agresivă cu cei din jur. Îmi cer iertare tuturor. În 2000, am rămas cu o parte a creierului paralizată, ani buni, sper să mă înţeleagă lumea”, a declarat cântăreața pentru Playtech.ro.

Cum arată Dana Marijuana în prezent[Sursa foto: Instagram]

Dana Marijuana a lansat o carte biografică

Dana Marijuana a renunțat la vicile care au afectat-o atât de mult în trecut. Ultima sa apariție a fost în anul 2018, atunci când și-a lansat cartea biografică „Poveste de cartier”. Viața cântăreței este pe o pantă ascendență, după ce a devenit mamă și și-a deschis propria afacere. Mai mult decât atât, artista s-a apucat și de pictură.

„Am început să mă joc pe pânză, să proiectez modele, personaje ce transmit energie multă. Au trecut anii și mă bucur că lucrările mele și-au găsit loc în multe case ale unor oameni cărora pânzele mele transmit forță, tărie”, declara Dana Marijuana în urmă cu mai mult timp pentru Libertatea. Citește mai multe AICI.