Dana Nălbaru, dezvăluiri neașteptate despre boala lui Dragoș Bucur! A povestit pentru prima dată ce se întâmplă cu partenerul ei: „I-a luat câteva zeci de secunde bune ca să mă recunoască”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, iar împreună au reușit să-și construiască o familie extrem de frumoasă, dar și numeroasă, fiind îndrăgiți și apreciați de mulți români.

Cu toate aceasta, relația celor doi nu a fost ocolită de probleme, fiind supuși la numeroase încercări de-a lungul anilor de când formează un cuplu.

Printre acestea se numără și problema de sănătate a lui Dragoș Bucur, respectiv diabetul, despre care Dana Nălbaru a vorbit recent, pe blog-ul personal.

”La început nu aveam nici cea mai mică idee despre ce înseamnă hipo și hiper. Vedeam că se testează des, că își face insulina, că își cântărește mâncarea (a avut o perioadă în care mergea cu cântarul în geantă la restaurant) dar, cu timpul, am învățat cam tot ce e important să știu despre diabet. Azi acele, insulina, testele, senzorii, pompa fac parte din viața mea.(...) Despre Dragoș e vorba și o să vă spun câteva cuvinte despre viața mea alături de diabetul său. Știti, noi doi (eu și diabetul lui Dragoș) ne-am cam împrietenit. A fost dragoste la prima vedere pentru că a venit la pachet cu proprietarul. Desi are perioade extrem de solicitante din punct de vedere profesional și asta îi afectează glicemiile pe o perioada mai lungă de timp, desi ma ingrijorez pentru fiecare noapte pierduta la câte-o filmare, desi îl văd uneori confuz de la hipo sau nervos de la hiper, el e aproape tot timpul “treaz”…inauntrul sau stie foarte bine ce are de facut de fiecare data si face. Face așa de bine si de discret (are grija de el) incat reuseste sa ne fereasca pe noi (pe mine si pe copii) de diabet. Nu se plânge niciodată, nu spune niciodata “nu pot” atunci când am nevoie de ajutor (si poate nu tot timpul se simte bine), nu e mofturos sau pretențios, ba e chiar vesel și mereu gata să găsească o soluție”, a

Momentul pe care Dana Nălbaru nu-l poate uita

scris Dana Nălbaru, pe blog-ul său.

Tot pe blog-ul său personal, Dana Nălbaru a povestit un moment pe care nu-l poate uita, atunci când Dragoș Bucur a avut o criză din cauza afecțiunii sale, iar acestuia i-a luat ceva timp să-și revină și să-și recunoască partenera de viață. La acel moment, artista a dezvăluit chiar că s-a speriat foarte tare.

”O singură dată s-a enervat tare. Când și-a uitat borsetă cu teste și insulina la hotel, în Paris. Iar eu, o singură dată m-am speriat îngrozitor. Într-o noapte, când a intrat în hipo și i-a luat câteva zeci de secunde bune ca să mă recunoască și să-mi poată spune ceva. M-am panicat, desigur, i-am adus zahăr și am așteptat să își revină. În rest, viața e ca la orice altă familie. Cu hidrați, dulciuri, muncă, vacanțe, copii, prieteni ți muulte vise frumoase de împlinit în viitor”, a mai scris Dana, pe blog-ul personal.

