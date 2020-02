Dana Războiu a fost bătută de tatăl şi de soţul ei, de care s-a separat ulterior. Bătaia cruntă încasată de Daniela Crudu de la iubitul croat a readus în prim-plan alte scandaluri asemănătoare petrecute de-a lungul timpului. Unul dintre cele mai şocante a avut-o în prim-plan pe ştirista Dana Războiu. (vezi ce a spus Dana Războiu după divorţul de al doilea soţ)

Căsnicia cu fostul ministru al Sanatatii, Ovidiu Branzan, s-a terminat cum nu se poate mai prost pentru Dana Razboiu, stirista despartindu-se de demnitar dupa ce l-a acuzat pe acesta, in 2005, de agresiune fizica. "Subsemnata Razboiu Dana sustin ca in seara zilei de luni, 25.07.2005, am fost agresata fizic de sotul meu, Branzan Ovidiu. Mentionez ca acesta m-a lovit de mai multe ori cu pumnii şi picioarele”, asta a scris stirista in plangerea facuta la Politie, socand opinia publica.

Dana Războiu a fost bătută de tatăl şi de soţul ei: "Genul de familie din care vrei să fugi"

In apararea lui, Branzan a emis o declaratie in care admitea existenta unor probleme, dar excludea agresiunea fizica: "Nu era o relatie perfecta, s-au acumulat multe probleme, care se rezolva în interiorul cuplului. Nu am agresat-o, nu as putea face acest lucru. Sotia mea va ramane intotdeauna in sufletul meu, iar copilul nostru, Victor, va fi mereu una din marile bucurii ale vietii mele".

Recent, într-un interviu pentru life.ro, Dana a mărturisit că şi tatăl ei a bătut-o. „Părinții se certau, bătaia era ceva uzual… Mama îi spunea tatălui meu să nu mă mai lovească în cap ca să nu mă tâmpească. Genul de familie din care vrei să fugi. Într-un fel m-a ajutat asta pentru că am așteptat să fac 18 ani ca să plec de acasă. Nu e plăcut pentru că asta lasă traume. După aceea am făcut multe ore de terapie ca să scap de aceste traume. Cred că de asta am și dat la psihologie.”, a relatat Dana Războiu.