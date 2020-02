Dana Războiu a avut parte de o copilărie cu multe traume, în care bătăile și violența verbală erau la ordinea zilei.

Despre aceste episoade, prezentatoarea TV și-a făcut curaj și și-a deschis inima într-o serie de interviuri, mărturisind că i-au luat mulți ani de terapie pentru a se vindeca de aceste traume.

Tatăl abuziv al Danei Războiu a lăsat multe răni în inima ei.

„Părinții se certau, bătaia era ceva uzual… Mama îi spunea tatălui meu să nu mă mai lovească în cap ca să nu mă tâmpească. Genul de familie din care vrei să fugi. Într-un fel m-a ajutat asta pentru că am așteptat să fac 18 ani ca să plec de acasă. Nu e plăcut pentru că asta lasă traume. După aceea am făcut multe ore de terapie ca să scap de aceste traume. Cred că de asta am și dat la psihologie", a spus Dana Războiu pentru life.ro.

Dana Războiu, lipsită de afecțiunea părintească

„Nu mi se făceau toate poftele, chiar nu aveam libertatea de a mă exprima și de a-mi spune dorințele, și de a-mi spune ofurile. Am trăit într-o familie destul de restrictivă și din păcate am trăit într-o familie în care nu se pronunțau cuvintele ‘Te iubesc’ niciodată, niciodată. Erau tabu. Eu nu îmi aduc aminte să îmi fi spus vreodată mama sau tata ‘Te iubesc’, niciodată”, a mai spus Dana Războiu, într-un alt interviu.

Părinții își manifestau afecțiunea într-un cu totul alt mod.

a mărturisit fosta prezentatoare.