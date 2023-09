Dana Roba a ajuns cu fiicele ei la medic! Totul s-a întâmplat cu puțin timp în urmă

In articol:

Dana Roba a trecut prin clipe de groază atunci când fostul său soț, Daniel Balaciu, a bătut-o cu un ciocan, cu bestialitate. A avut nevoie de zile de recuperare pentru a putea ieși din spital, însă ceea ce a ținut-o în viață și atât de puternică a fost iubirea necondiționată pe care le-o poartă celor două fetițe ale sale.

Încă de dinainte de tragedie, make-up artista a demonstrat că este o mămică model și că se străduiește să întrețină întreaga familie și să le ofere ceea ce este mai bun. Același lucru se întâmplă și acum, după ce a revenit acasă de pe patul de spital. În continuare are foarte mare grijă de sănătatea fiicelor sale, așa că de această dată au mers la medicul stomatolog, pentru ca micuțele să se bucure de un zâmbet frumos de acum înainte.

În urmă cu doar o zi, Dana Roba a postat în mediul online o serie de filmulețe cu fiicele sale în timp ce se aflau pe scaunul medicului stomatolog. Mândră de micuțe, le-a filmat pe rând, arătându-le tuturor cât de cuminți sunt chiar și atunci când vine vorba de medic.

Dana Roba, pregătită să-și refacă viața

După ce a dezvăluit că are un nou iubit, Dana Roba a fost aspru judecată și criticată, unii dintre internauți chiar acuzând-o de infidelitate în relația cu fostul soț. Make-up artista a negat vehement această ipoteză, asigurând pe toată lumea că Beni a apărut în viața ei după ce a fost bătută de fostul soț.

În urmă cu puțin timp a scris un nou mesaj emoționant în mediul online, prin care le-a spus tuturor că nimeni nu are dreptul să judece pe nimeni și că, om fiind, are dreptul la fericire indiferent prin ce a trecut.

„Cine nu are păcat, sa arunce primul cu piatra! Dacă Dumnezeu mi-a dat dreptul la viața, tot El imi da dreptul sa imi refac viața! Cine sunteți voi sa ma judecați? Pentru cele care m-ați judecat ca Dumnezeu l-a trimis pe Beni la spitalul meu, și m-ați acuzat pe nedrept de faptul ca m-as fii întâlnit cu el înainte, Dumnezeu sa va judece și El pe voi. Beni fost ca un înger din cer, trimis pentru mine in cele mai cumplite clipe ale vieții mele. Ciocanele pe care Daniel mi le-a dat in cap, au fost date cu sete și cu dorința ca eu sa mor. Nu ma interesează părerea voastră despre mine, ma interesează părerea lui Cristos despre mine.

Va rog sa fiți atenți cum arata capul meu, iar înainte sa ma judecați, va rog sa va Imaginați dacă i s-ar întâmpla fetei dumneavoastră la fel, sau chiar vouă. Mâine puteți fi voi in papucii mei. Sa nu uitați ca 7 săptămâni nu am putut sa-mi folosesc deloc mâinile, așteptam sa vina Beni și Bianca sa ma ducă la medic, sa-mi dea sa mănânc, sa beau apa, și sa imi de-a tratamentul. Ei au fost lângă mine, s-au rugat și au plâns odată cu mine… Nu mai am sinusuri, am rămas fără gust și fără miros pentru tot restul vieții, nu mai pot dormii pe partea stânga pentru ca ma doare foarte tare, și amețesc puternic, stand pe partea stânga…”, a scris Dana Roba pe rețelele de socializare.

