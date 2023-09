Dana Roba a chemat ambulanța acasă! Ce se întâmplă cu bruneta, de când a avut confruntarea cu Daniel Balaciu, față în față. Are dureri mari: "Amețesc foarte tare"

In articol:

Dana Roba a trecut prin cele mai grele luni din viața ei, după ce soțul ei a lovit-o cu un ciocan în cap până a ajuns în comă. Daniel Balaciu a fost arestat și se află în continuare în spatele gratiilor.

Dana Roba a avut nevoie de intervenția medicilor

În urmă cu doar câteva zile, cei doi au avut prima întâlnire de după tragedie, iar acest lucru a afectat-o foarte mult pe brunetă, astfel că a avut nevoie de intervenția medicilor.

Dana Roba și Daniel Balaciu au avut prima întâlnire față în față după incidentul din 5 iunie, când bărbatul a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan în cap și a ajuns în comă. Pentru brunetă a fost un moment foarte greu și se pare că a și afectat-o foarte mult. De curând, vedeta s-a văzut nevoită să sune la ambulanță din cauza amețelilor pe care le-a avut în ultimele zile. Medicii i-au prescris un nou tratament, după ce aceasta a refuzat să fie transportată la spital. Dana Roba a dezvăluit că în următoarele zile va merge la un nou control în Capitală, iar cu această ocazie se va programa și la operația de reconstrucție a frunții.

„Eu nu vreau să mă mai agit și să mă enervez. Vreau să spun că de când am fost la confruntare, am rămas cu o durere foarte mare de cap, de coloană. Amețesc foarte tare, de la stresul ăsta puternic. Acum sunt sub un alt tratament. Ieri a fost ambulanța la mine acasă și mi-a dat un tratament. Nu am vrut să mă transporte la spital, am vrut să stau acasă. Mi-au dat un tratament și acum mă simt mai bine. Eu mă voi duce luni la control, vin la București. Vreau să mă programez la operația de reconstrucție. Viața mea va fi bine. Viața lui, în schimb, nu va fi. În curând i se va da sentința finală. Va fi nasol cu el, dar el și-a dorit să fie aici. Trebuie să plătească pentru ce a făcut”,

Cum a decurs întâlnirea dintre Dana Roba și Daniel Balaciu

a declarat Dana Roba pentru Fanatik.

Dana Roba a așteptat mult timp clipa în care se va întâlni cu cel care a fost la un pas să o ucidă, iar acea zi a venit, în sfârșit. La doar câteva ore de când a ieșit din sala de judecată, bruneta a vorbit despre această experiență și a mărturisit că deși nu merita, i-a fost milă de Daniel atunci când l-a văzut cum arăta, după aproape patru luni de arest.

„Oamenii nu or să creadă, clar nu vor crede mulți treaba asta, dar eu când l-am văzut pe el la confruntare cu cătușele pe mâini, mie mi-a fost o milă incredibil de mare. Mie mi-a fost milă de el, îmi e martor Dumnezeu. Lui nu i-a fost milă de mine. Lui nu-i pare rău de ceea ce a făcut, nu-i pare rău deloc, eu așa cred. Lui îi pare rău că eu trăiesc în momentul de față. E necăjit maxim că eu sunt în viață(...) se uita cu ură pe mine", a dezvăluit Dana Roba, pentru WOWbiz.ro.