Dana Roba a oferit primul interviu, după ce a fost la un pas să-și piardă viața! Și-a adunat puterile și a vorbit, cu ochii în lacrimi, despre calvarul prin care a trecut. Ce i-a spus soțul, în ziua în care a băgat-o în spital: „Țin minte clar”

In articol:

Chiar dacă medicii nu îi dădeau șanse prea mari, Dana Roba și-a revenit după ce a fost bătută cu bestialitate de soțul ei și torturată cu un ciocan! Make-up artistul a trecut prin două operații dificile, iar acum și-a adunat forțele și a reușit să vorbească despre coșmarul din viața sa.

Vedeta a povestit tot ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost torturată și a dezvăluit ce i-a spus soțul ei în timp ce o bătea.

Citește și: "Nu mai are o parte din craniu" Vestea momentului despre Dana Roba! Sora ei, Lidia, a spus exact ce se întâmplă acum cu bruneta: "Poate muri în orice clipă". Medicii au luat o decizie radicală

Fostei iubite a lui Nicolae Guță nu îi vine să creadă că a supraviețuit bătăii crunte pe care a primit-o din partea soțului ei, Daniel. Cu ochii în lacrimi, Dana Roba a acordat primul interviu după ce a ieșit din spital. Femeia a declarat că niciun medic nu i-a dat speranțe că își va reveni, dar îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că i-a dat o a doua șansă la viață.

Citește și: Lucrul pe care soțul Danei Roba i l-ar fi cerut obsesiv brunetei, până ca aceasta să-i ceară divorțul. Apropiații spun tot adevărul despre motivul despărțirii: „Am prins-o nervoasă și supărată, mi s-a plâns"

Citeste si: Frica pe care Theo Rose nu și-a putut-o scoate de minte, înainte de a naște: „Mi-a fost groază”. Anghel Damian nu a scăpat-o din ochi nici măcar o secundă- kanald.ro

Citeste si: Amenințare fără precedent la adresa SUA! "Teritoriul lor este în vizorul nostru"- stirileprotv.ro

„Niciun medic nu mi-a garantat viață la cât de groaznică a fost bătaia. Mă mir și eu. Nu am putut să mă uit la pozele cu mine până azi noapte, a fost prima dată când m-am uitat și am rămas șocată, nu îmi vine să cred că sunt eu și consider că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă la viață. Toți medicii au fost 100% convinși că o să mor. Toți medicii mi-au spus că intru în operație, dar fără nicio șansă de viață.(...)Dumnezeu a luptat pentru mine. Eu, când am văzut pozele nu am putut să mai dorm toată noaptea. Am rămas șocată de cât de rău am arătat. Nu-mi vine să cred cum am arătat și cum arăt acum. Nu mă recunosc. Arătam ca un om mort”, a declarat Dana Roba pentru România TV.

Dana Roba a acordat primul interviu după ce a ieșit din spital [Sursa foto: Instagram]

Ce i-a spus soțul ei în timp ce o bătea

Dana Roba își amintește fiecare detaliu din calvarul prin care a trecut! Make-up artistul a povestit că soțul ei a premeditat bătaia și a adus un ciocan în casă cu o zi înainte de tragicul eveniment. Cu ochii în lacrimi, fosta iubită a lui Nicolae Guță a povestit tot ce s-a întâmplat în seara în care a fost torturată. De asemenea, vedeta a mai spus că, în timp ce o bătea, bărbatul o jignea și îi spunea că o să o omoare.

„Nu vreau să mă întâlnesc cu el și consider că legea își va face treaba așa cum trebuie, pentru că nu meritam să fiu bătută! Nu l-am înșelat niciodată, nu am avut pe altcineva! Nu înțeleg de ce m-a bătut în halul asta!(...) El a premeditat asta de duminică seara, pentru că eu nu aveam ciocanulăla în casă, cu care el m-a bătut! În momentul când ma bătea, țin minte clar că îi spuneam „Daniel, să știi ca tu nu dai în mine! Tu dai în Hristos! Tu dai în copilul lui Iisus și o să-ți pară rău pentru toate loviturile pe care mi le dai!” Și atunci se enerva și mai tare și mă lovea și mai tare! Mă călca cu picioarele pe față și mi-a zis: „Îți garantez că mori! O să mori! Du-te dr**u de pocăită că vei muri!”. Tot așa mă înjura încontinuu și am zis ‘Nu mor!’.”, a mai spus Dana Roba.

Citeste si: „Știu foarte bine că o să fiu discreditat.” Sebastian Țopescu a vorbit despre ceea ce își dorește să facă în viață. Tânărul nu își dorește să trăiască în umbra tatălui său- kfetele.ro

Citeste si: Barem Română BAC 2023 Edu.ro. Baremul de corectare a fost publicat! Iată cum se rezolvă corect subiectele!- stirilekanald.ro

Citeste si: Autopsia lui Michael Jackson: Ce s-a descoperit pe corpul regelui pop la 14 ani de la moartea sa- radioimpuls.ro

Citește și: ”Ni s-a spus să nu ne bucurăm” Care este starea Danei Roba, după ce s-a trezit din comă? Vedeta nu-și amintește nimic din ziua în care soțul a lăsat-o inconștientă

Vedeta a mai mărturisit că vrea să îl vadă pe tatăl copiilor ei, dar după ce se va vindeca total. Make-up artistul a povestit că nu și-a înșelat niciodată soțul și a muncit în fiecare zi pentru a-l întreține pe el, dar și pe cele două fetițe pe care le au împreună. În plus, aceasta a mai spus că ea și Daniel urmau să divorțeze două zile mai târziu după ziua în care bărbatul a băgat-o în spital.

„Când o să mă fac bine, o să vreau să dau ochii cu el, pentru că am fost o femeie foarte bună! Nu a muncit nicio zi din viața lui. Eu am muncit pentru toată lumea și am întreținut doi copii foarte bine! Fetele mele au fost la școli private. Și când am considerat că nu mă mai iubește, în ianuarie, când am împlinit 7 ani de căsătorie nu mi-a cumpărat o floare! Și atunci mi-am dat seama că omul nu mă mai iubește și că nu mai vrea să continue cu mine. Și am zis ok, atunci am să bag divorțul. Și am băgat divorțul, pe cale amiabilă. Noi peste două zile înainte să mă bată aveam de semnat pe cale amiabilă la notar”, a mai povestit Dana Roba.