Dana Roba, acuzată că ultimul ei gest ar putea să le marcheze pe viață pe cele două fiice ale sale: „Ai spus că vrei sa îți protejezi fetițele, cum le protejezi?”

Cazul Danei Roba a îngrozit pe toată lumea, fără excepție. Din fericire, după bătaia cumplită pe care Daniel Balaciu i-a aplicat-o soției sale, make-up artista, ca printr-o minune, a rămas în viață, fără sechele care să-i pună în pericol refacerea fizică completă.

De la macabrul eveniment au trecut circa 6 săptămâni, timp în care tânăra mamă a fost supusă mai multor intervenții chirurgicale complicate, reușind să reintre, în mare parte, în rutina vieții de dinainte de nenorocire.

Dana Roba nu se sfiește deloc să-și expună cazul public și să le arate tuturor imagini dintre cele mai dure, realizate la scurtă vreme de la calvarul prin care a trecut. Faptul că este foarte explicită din acest punct de vedere este considerat de mulți ca fiind un gest greșit, mai ales față pentru cele două fetițe ale sale, care vor crește și care vor putea vedea în ce stare s-a aflat mama lor din cauza tatălui lor.

Dana Roba, acuzată că nu se gândește la siguranța psihică a copiilor ei

Dat fiind faptul că situația Danei Roba este una extrem de sensibilă, mulți internauți s-au grăbit să o acuze că, prin mediatizarea atât de detaliată a cazului său, singurele persoane care vor avea foarte mult de suferit peste câțiva ani vor fi fix fiicele sale.

Spre surprinderea tuturor, make-up artista nu a ezitat să facă publice imaginile groazei cu ea, în care se afla cu rănile deschise și plină de sânge. De asemenea, make-up artista a mai fost acuzată că se folosește de tragedia prin care a trecut pentru a se propulsa în mediul online și pentru a aduna cât mai mulți urmăritori.

„M-au durut cele întâmplate și nu doresc nimănui la fel, dar nu înțeleg de ce postezi aceste imagini, ai spus că vrei sa îți protejezi fetițele, cum le protejezi? Postând astfel de mesaje și imagini online? Ele cresc și tot ce scrii și ce postezi vor vedea, dacă nu cumva au acces la tableta și au văzut, sunt destul de mari, pot citi, mi se pare ca nu va gândiți deloc la copile, am înțeles cu toți ca a fost tragic, nu este nevoie să continui cu astfel de postări și mesaje, nu înțeleg care e scopul, deja toată atenția a fost îndreptată spre tine, o țară întreagă s-a rugat, cu ajutorul lui Dumnezeu ești in viață. Acum începi parca intenționat sa mai arunci câte o poză, câte o informație sa rămână lumea cu ochii pe tine sa îți faci vizualizări și sa îți crești contul de Instagram, ca și de aici se fac bani, mulțumește lui Dumnezeu ca îți revii. Continuă-ți viața frumos muncind cum te știe toată lumea și Închide capitolul asta urât din viața ta, aducând in fiecare zi câte ceva din ziua aceea îți faci numai rău și, mai mult decât atât, le faci rău copilelor care și așa au nevoie de terapie…”, a spus o internaută.

Dana Roba, încurajată să dea cărțile pe față

Pe de altă parte, la popul opus, Dana Roba este încurajată în continuare și fie cât se poate de transparentă și de explicită și să tragă un semnal de alarmă pentru toate femeile care tolerează din partea bărbaților lor violența fizică.

„Ce ușor este să spui închide acest capitol! Cătă vreme e în recuperare, are de făcut cine știe cate operații, procesul nici nu a început…capitolul este mai mult decât deschis!!! Asta este realitatea ei din FIECARE zi și are tot dreptul să posteze ce vrea ea! Iar fetitele trebuie sa știe! Daca erau copii tai tu ascundeai, nu cumva să își formeze o părere proastă despre tata? Tu ieșeai o dată la TV și apoi stăteai ascunsă în casă, nu cumva să deranjezi prin postările tale? Ce ușor este să scrii câteva cuvinte…”, „Lasă să posteze, poate așa femeile se gândesc de 2 ori dacă iartă o palmă.”, sunt câteva dintre comentariile care susțin ca Dana Roba să fie cât se poate de transparentă.