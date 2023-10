Dana Roba le dă replica femeilor care o judecă pentru relația cu Beni: "Dacă eu muream a doua zi, el avea voie să se căsătorească". Celebrul make-up artist, mesaj tranșant | EXCLUSIV

In articol:

Viața Danei Roba s-a schimbat radical după tragedia prin care a trecut la începutul acestei veri.

Vedeta își dorea să divorțeze de Daniel Balaciu, însă bărbatul nu era de aceeași părere așa că a refuzat să îi acorde divorțul și a lovit-o cu opt lovituri de ciocan, în cap.

Vedeta a fost operată mai bine de nouă ore, timp în care medicii au făcut tot posibilul să îi salveze viața. Acum, vedeta urmează să mai treacă printr-o serie de intervenții chirurgicale care să îi îmbunătățească viața, dar și să-i rezolve problemele rămase în urma celor opt lovituri de ciocan.

În urmă cu câteva luni, vedeta a început o relație cu Beni, pe care îl știa încă din liceu și care a fost șocat să audă de ceea ce i s-a întâmplat vedetei. Acesta i-a fost alături în spital, dar și după ce a fost internată, iar întrei s-a format o legătură puternică. Deși este fericită lângă bărbatul din viața, gurile rele se pare că încă mai vorbesc despre faptul că vedeta ar comite adulter prin relația pe care o are cu Beni.

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Dana Roba le închide gura femeilor care o judecă și are un mesaj tranșant pentru toți haterii din online!

Dana Roba le dă replica femeilor care o judecă pentru relația cu Beni

Tragedia prin care a trecut Dana Roba a șocat o țară întreagă, iar fanii au susținut-o pe Dana Roba așa cum au putut. Vedetele pe care le-a machiat de-a lungul anilor i-au trimis numeroase mesaje de încurajare.

Citește și: Nicolae Guță nu a fost primul soț al Narcisei! Cu cine a fost căsătorită înainte să-l cunoască pe celebrul manelist și cum a ajuns la divorț: "Era un bărbat foarte gelos"

Totuși, în mediul online există și persoane care o judecă pentru relația cu Beni. Vedeta a fost acuzată în mediul online că ar comite adulter prin această legătură așa că are un mesaj tranșant pentru femeile care au criticat-o.

"Oamenii aceștia care mă judecă și îmi spun că fac adulter, așa mi-a spus cineva că fac adulter și cu$%#sc pentru că stau cu Beni și soțul meu trăiește. Păi, dar eu trebuia să nu trăiesc?! Dacă eu muream a doua zi, el avea voie să se căsătorească.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: EXCLUSIV: Noul vaccin împotriva COVID-19. Detalii și explicații de la specialiști: "Noul vaccin vine ca un update și în mod logic el trebuie folosit pentru ce avem acum"- stirilekanald.ro

Dacă el mă omoara pe mine și mergea la pușcărie, el în pușcărie avea voie să se căsătorească?! Nu înțeleg cine mă poate acuza că eu sunt cu Beni și fac adulter?! Cum să fie păcat? Eu în fața lui Dumnezeu sunt divorțată.

Că pe acte nu sunt divorțată, este partea a doua. Biblia oricum nu îmi mai dădea voie să trăiesc cu el în păcatele pe care el voiam să le trăiesc și viața aceasta spurcată pe care el ar fi vrut să o trăiesc. Mi-a zis să nu mai fac copii, m-a pus să-mi leg trompele, și-a bătut joc de mine cât a putut omul acesta. Îl blestema pe Duhul Sfânt, păi Dumnezeu vrea să stai lângă un om ca el?!", a mărturisit Dana Roba, pentru WOWbiz.ro.

Dana Roba și Beni [Sursa foto: Instagram]

Dana Roba, pregătită pentru operația la cap

Dana Roba a început demersurile pentru următoarea operație la cap. Vedeta a venit la București, unde a fost consultată de profesorul Vlad Ciure și unde ar urma să fie supusă intervenției chirurgicale pentru reconstrucția craniului.

Citește și: Mărturisirea pe care Dana Roba a făcut-o despre fiicele ei, la aproape patru luni de la tragedia care i-a schimbat viața: „Noi nu am putea trăi una fără cealaltă”

Vedeta a fost luată însă prin surprindere de suma pe care trebuie să o plătească pentru tăblițele cu ajutorul cărora va fi reconstruit craniul. Mai exact, este vorba de suma de 50.000 de euro, bani pe care va trebui să-i scoată din buzunar pentru intervenție.

"Mi-a zis că din punctul lui de vedere nu mă va costa nimic, doar că în Germania sau în Japonia unde se fac acele tăblițe de titan pe care eu le voi avea, care vor înlocui partea de craniu de aici din față și din partea stâng, acelea vor costa.

Am o gaură în partea stângă, nu pot trăi fără operație(...) Peste tot trebuie puse niște bucăți de titan și costă 50.000 de euro. Am rămas șocată, nici nu știam cum să mă comport. Am crezut că îmi vine rău. Doar tăblița costă minim 42.000 de euro, plus refacerea după", a dezvăluit Dana Roba, în timpul unei emisiuni TV.

Citeste si: VIDEO. Cum a fost surprinsă DJ Lalla, înainte de a-și pierde viața. Ultimele imagini cu tânăra- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Noul vaccin împotriva COVID-19. Detalii și explicații de la specialiști: "Noul vaccin vine ca un update și în mod logic el trebuie folosit pentru ce avem acum"- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine este fosta soție a lui Costin Gheorghe? Tânăra și-a refăcut și ea viața și este din nou mămica- radioimpuls.ro

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

Dana Roba, emoționată de ceea ce i-au spus medicii

În urma consultului de la București, Dana Roba a fost puternic emoționată de ceea ce i-au spus medicii. Vedeta a dezvăluit că profesorul Vlad Ciurea i-a explicat, încă de la bun început, că are nevoie de operația de reconstrucție a craniului și nu va putea trăi așa cum este în prezent.

Citește și: Elena Merișoreanu, dezvăluiri inedite despre prima ei dragoste! Cine a fost bărbatul care a făcut-o pe artistă să simtă fluturi în stomac, la o vârstă fragedă: „El nu știa”

"El mi-a spus adevărul, pentru că până acum, medicii de la Timișoara au fost niște drăguți și au încercat să ocolească, s-au gândit poate că intru în depresie, să nu îmi spună cât de gravă este situația.

Domnul doctor Vlad Ciurea mi-a spus că nu pot să trăiesc așa, nu am voie să trăiesc așa. Nu pot să trăiesc cu toate leziunile pe care le-am avut.

Mi-a văzut CT-ul și mi-a spus că nu am voie să trăiesc așa. Eu i-ma spus că mi-a crescut deja părul și mi-ar fi foarte greu să mă tund și să fiu operată, dar mi-a zis că nu asta este important, pentru că părul crește. Important este ca eu să fiu bine și dacă mă lasă așa pot să ajung să am alte probleme mai târziu", a povestit Dana Roba, în cadrul unei emisiuni TV.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!