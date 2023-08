Dana Roba mai are nevoie de două intervenții chirugicale, dar nu poate să acopere costurile acestora! Ce a mărturisit public, la două luni de la episodul care i-a marcat viața: „Nu am banii necesari”

In articol:

Dana Roba a trecut prin clipe extrem de grele, după ce bărbatul care i-a fost alături neîncetat ani la rând, a bătut-o cu bestialitate până a ajuns în comă.

Dana Roba nu are banii necesari să ocupe costurile operațiilor de la frunte și nas

Bruneta este pe drumul cel bun, din punct de vedere al sănătății, însă mai are câteva hopuri de trecut. Aceasta urmează să treacă printr-o nouă intervenție chirurgicală, dar încă nu are banii necesari pentru a acoperi costurile.

Dana Roba a trecut printr-o experiență traumatizantă, dar a reușit să dovedească ce luptătoare adevărată este. Bruneta a povestit că merge la ședințe de terapie zilnic, pentru a se vindeca psihic. Fizic, Dana se recuperează pe zi ce trece, iar în toamnă va suferi o nouă intervenție pentru reconstrucția frunții, iar apoi își va vindeca nasul. Din păcate, însă, make-up artistul nu dispune de banii necesari pentru cele două operații, dar rămâne optimistă și speră că, prin muncă, va reuși să strângă suma de care are nevoie.

Vedeta a specificat și că nu a recuperat nici cei 20.000 de euro pe care soțul ei i-a furat după ce a lăsat-o într-o baltă de sânge.

„Eu mă simt foarte bine! Merg la terapie în fiecare zi să mă vindec. Următoarea operație o am programată în octombrie – noiembrie. Vreau să îmi fac fruntea, care mă ajunge undeva la 2.000 de euro, plus nasul, că și el a fost foarte afectat. Momentan nu am banii necesari pentru cele două intervenții. Plus că nu mi-am recuperat nici banii, aia 20.000 de euro, dar aștept. Încă nu a început nici procesul!”, a povestit Dana Roba pentru Click.ro .

Dana Roba este în continuare traumatizată de soțul ei

Chiar dacă Daniel Balaciu se află în spatele gratiilor, acesta nu încetează să o terorizeze pe soția lui. Dana a mărturisit că bărbatul o sună în fiecare zi de miercuri, de pe un număr ascuns, de 14-15 ori pe zi.

Și se pare că nu doar bruneta este cea terorizată, ci și cumnata ei. Daniel o sună și pe aceasta la fel ca pe soția lui și îi spune mereu că vrea să se împace cu Dana. Make-up artistul este de părere că soțul ei a înnebunit.

„Daniel mă sună în fiecare miercuri cu număr ascuns. Pe soția fratelui meu a sunat-o și pe ea cu număr necunoscut, i-a zis la telefon să mă întorc în brațele lui. Eu i-am răspuns, la început, la telefon. La mine nu spune nimic, doar respiră și atât. Sunt sunată în fiecare miercuri cu număr ascuns de 14/15 ori. Totul se întâmplă de când a intrat el în pușcărie. Eu cred că el a înnebunit puțin și a realizat ce mi-a făcut”, a mai declarat, Dana Roba.