Dana Roba rupe tăcerea după ce s-a spus că avea o relație cu iubitul ei, dinainte de divorț! De necrezut ce a putut să spună, după ce a fost judecată de cei din jur: „Va ieși adevărul la iveală”

Dana Roba a trecut prin clipe extrem de grele în urmă cu aproape 3 luni, atunci când a fost bătută cu bestialitate de fostul ei soț, aplicându-i mai multe lovituri de ciocan pe întreg corpul, în special la nivelul capului, fiind atunci supusă unei intervenții chirurgicale pe creier, care a durat mai bine de 9 ore.

La momentul acela, medicii nu-i mai dădeau nicio șansă brunetei și doar o minune a făcut ca aceasta să se pună pe picioare, revenindu-și miraculos, în ciuda predicțiilor făcute de specialiști. Acum, Dana Roba face tot posibilul să revină total la viața ei dinainte de ”noaptea groazei” și lucrurile merg din ce în ce mai bine în viața sa, ba mai mult, aceasta chiar și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, Beni.

Totuși, deși a explicat în nenumărate rânduri că și-a refăcut viața abia după ce a fost externată din spital, mulți nu o cred, dar nici nu îi înțeleg situația, judecând-o și acuzând-o că, de fapt, și-a făcut relația, înainte de a se despărți de Daniel Balaciu.

„Pentru cele care mă judecă am un mesaj foarte important. Să știți că la finalul procesului va ieși adevărul la iveală și Dumnezeu nu mă va lăsa de rușine, Dumnezeu știe că eu nu m-am întâlnit cu Beni înainte, că eu nu am ieșit cu Beni nici măcar la o cafea și că nu m-am văzut de 14 ani niciodată. Prima dată l-am văzut după vreo șase zile de spitalizare, când a insistat la surorile mele că vrea să mă vadă și a venit cu un buchet de flori la mine la spital. Atunci l-am văzut pentru prima dată, după 14 ani. Nu vreau să demonstrez nimănui nimic, cred că Dumnezeu va scoate adevărul la iveală și cu asta am spus tot”, a precizat vedeta pe TikTok.

Dana Roba, declarații cutremurătoare despre planul pe care l-ar fi avut Daniel Balaciu

Dana Roba a trecut prin clipe greu de imaginat în ”noaptea groazei”, atunci când a fost bătută cu bestialitate de fostul ei soț, Daniel Balaciu.

Femeia își aduce aminte absolut tot și este convinsă că planul bărbatului, acela de a omorî, a fost unul premeditat.

„Nu era dispus să facă închisoare! El a crezut că o face pe Elodia, nu știu, a crezut că o să fie al doilea polițist care o face pe Elodia. El a crezut că fuge, era pregătit să fugă, și-a făcut bagajul, este filmat pe stradă cum fuge cu bagajul, aștepta pe cineva în fața blocului să vină să-l ducă în Germania, dar nu a mai venit cineva după el. (…) El a rămas acolo, apoi a urcat la mine și a întrebat dacă am murit. El când a plecat cu fetele la sat, eu am adormit instant, am dormit patru ore. Dumnezeu m-a adormit și eu am auzit când el a venit și a băgat cheia în ușă”, a declarant Dana Roba, în cadrul unei emisiuni TV.