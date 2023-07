Dana Roba, susținută de Culiță Sterp, după ce a fost externată! Artistul, apel pe internet: „Haideţi să fim alături de ea”

In articol:

Cazul Danei Roba a șocat lumea mondenă și i-a impresionat pe mai mulți artiști de la noi din țară. Printre ei se află și Culiță Sterp, care de curând a postat un mesaj de susținere pe pagina lui de Instagram.

Culiță Sterp o susține pe Dana Roba

Ce i-a rugat artistul pe fanii și colegii lui din trupă?

Dana Roba trece prin momente cumplite după ce a fost mutilată cu un ciocan chiar de propriul soț. Vedeta a fost externată din spital și s-a întors acasă alături de fetițele ei. Culiță Sterp a rămas impresionat de ceea ce i s-a întâmplat, dar și de faptul că acum nu mai poate să muncească pentru a-și întreține fetele. Cântărețul a precizat că Dana Roba are nevoie de foarte mult ajutor în această perioadă și a făcut un apel la urmăritorii lui de pe Instagram.

„Haideţi să fim alături de ea, donați fiecare cât puteţi! Pe mine unul, sincer m-a impresionat foarte tare cazul ei. Și acum nici nu mai poate să muncească pentru că nu poate să-și folosească mâinile și are problemele pe care le are, plus două fetițe de crescut”, a

scris artistul la postarea pe care a făcut-o pe InstaStory.

Culiță i-a rugat pe fanii lui să o ajute pe Dana Roba cu bani, pentru că are nevoie în aceste momente. Cântărețul i-a transmis să fie puternică în continuare pentru că este o luptătoare.

„Fac apel la toți colegii mei, nu sărăcim cu câteva sute sau mii de lei de fiecare acolo, renunțăm la o masă în oraș și ne facem datoria în faţa lui Dumnezeu și o ajutăm pe femeia asta, dar de fapt ne ajutăm pe noi, pentru că atunci când dai, ție îți dai. Dumnezeu să aibă grijă de tine Dana și de fetiţele tale! Ai incredere în Dumnezeu și în tine, că o sa fie totul bine, esti o mare luptătoare!”, a completat el.

Dana Roba și-a revenit miraculos, după bătaia cruntă

După ce a fost bătută cu bestialitate de fostul soț, Dana Roba a suferit o intervenție chirurgicală pe creier care a durat mai bine de nouă ore. În primă fază, medicii nu i-au dat șanse de supraviețuire, însă o minune a făcut ca Dana Roba să se pună pe picioare.

Citește și: După ce a băgat-o în spital, soțul Danei Roba i-a furat și o sumă enormă de bani! Cum se descurcă, de fapt, tânăra în prezent, din punct de vedere financiar: „Eu nu mai pot să lucrez”

Deocamdată vedeta se recuperează și nu poate lucra, deoarece și mâinile i-au fost zdrobite, în noaptea groazei.