Dana Roba urmează să se întâlnească cu Daniel Balaciu! Mărturii cutremurătoare despre momentul în care își va vedea fostul soț în instanță: "Nu vreau să stau cu fața! Ce să văd? Un topor?" | EXCLUSIV

Dana Roba a trecut prin clipe de coșmar la începutul acestei veri, atunci când soțul ei a atacat-o cu un ciocan, în timp ce dormea.

Make-up artistul vedetelor a supraviețuit, iar la mai bine de două luni de la tragedie face noi dezvăluiri la "Online Story by Cornelia Ionescu".

Vedeta a ajuns la spital și a fost operată timp de mai bine de nouă ore. Medicii au făcut eforturi uriașe pentru a-I salva viața două ce a primit opt lovituri de ciocan în cap. Soțul Danei Roba a fost reținut, iar ulterior arestat preventiv pentru faptele sale. După cum a povestit chiar vedeta în repetate rânduri, ea își dorea să divorțeze, însă Daniel Balaciu nu a avut aceleași planuri și a încercat să o ucidă, chiar în apartamentul în care cei doi locuiau.

În exclusivitate la WOWnews, Dana Roba a venit cu noi dezvăluiri despre momentele grele pe care le-a trăit, despre viața după operație și recuperare, dar și despre cum au reacționat fetele sale atunci când au văzut-o prima oară fără păr în cap.

Dana Roba urmează să se întâlnească cu Daniel Balaciu

Vedeta și fostul său soț urmează să se întâlnească în instanță, însă Dana Roba nu este gata să îl privească în ochi pe cel care a vrut să-i ia viața.

Dana Roba a fost invitată la "Online Story by Cornelia Ionescu", acolo unde a vorbit despre momentul în care se va întâlni cu fostul soț în instanță.

Vedeta a dezvăluit că cei doi vor fi prezenți, alături de avocați, în fața procurorilor și recunoaște că nu-l va putea privi în ochi pe cel care a vrut să-i pună capăt zilelor.

"Nu se poate așa ceva. Deja mi-am plătit avocatul care se ocupă de cazul nostru și nu am să vreau să-l văd. Va fi o înfățișare între mine și el, avocații noștri și domnul procuror și nu am să vreau să stau cu fața la el.(...) În instanță, din câte am înțeles va fi închis într-o cușcă ca și un câine, cu cătușe și așa mai departe", a mărturisit Dana Roba, la WOWnews.

Vedeta nu este pregătită să îl privească în ochi, spune că dacă l-ar vedea, ar vedea și ciocanul din noaptea tragediei.

În sala de judecată, Daniel Balaciu ar urma să vină cu cătușe, după cum a explicat Dana Roba.

"Nu am să mă uit la el atunci, la ce să mă uit?! La un topor?! Văd ciocanul cu care a vrut să îmi ia viața(...) Nu mă poate sensibiliza nimeni, doar Dumnezeu", a explicat ea, când a fost întrebată de Cornelia Ionescu dacă în va putea privi măcar în sala de judecată, atunci când vor începe procesele.

Dana Roba, amenințată la fiecare ceartă

Vedeta face dezvăluiri cutremurătoare. Certurile dintre ea și Daniel Balaciu erau dese și ori de câte ori existau dispute, fostul soț o amenința că o omoară. Dana Roba mărturisește că Daniel i-a spus inclusiv că ar prefera să o vadă pe ea moartă, decât să ajungă ei doi la divorț.

Prin divorț, Daniel Balaciu ar fi avut de suferit din punct de vedere financiar, având în vedere că make-up artistul vedetelor era singura persoană care aduce bani în casă.

"La fiecare ceartă el mă amenința că mă omoară! Nu îmi era frică pentru că îi spuneam că Dumnezeu va fi lângă mine și nu mă va lăsa să mor. Înainte cu o săptămână de macabru mi-a zis: Nu renunți la divorț? I-am spus că nu și atunci mi-a spus că mă omoară.(...) Avea o ură că eu am băgat divorțul pentru că știa că îi fuge găina cu ouăle de aur. Financiar aduceam banul în casă și aduc în continuare", a mai dezvăluit ea.

"Mi-a spus că îl vizitează diavolul noaptea"

Seria dezvăluirilor cutremurătoare continuă. Make-up artistul vedetelor a povestit cum Daniel Balaciu i-a spus că este vizitat de diavol în fiecare noapte. Dana Roba este convinsă că soțul ei și-a premeditat fapta.

"Mi-a spus că îl vizitează diavolul în fiecare noapte(...) A zis că are vise foarte urâte cu Satana și i-am spus că îl vizitează pentru că îi face voia. Pe mine mă vizitează Dumnezeu pentru că eu lui îi fac voia.

El a premeditat totul, și-a dorit. Mereu îmi spunea că mai bine mă vede moartă decât divorțată", a mai povestit vedeta, la WOWnews.

