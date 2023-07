Dana Roba va ajunge de urgență la doctor, la scurt timp după ce a fost externată din spital: „Sunt într-o stare atât de gravă”. Durerile nu o mai lasă de câteva zile. Ce se întâmplă în aceste momente cu ea

In articol:

A trecut o lună de când Dana Roba a fost bătută cu bestialitate de către fostul ei soț, Daniel Balaciu, care a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan în cap, bruneta ajungând de urgență pe masa de operații, suferind o intervenție chirurgicală pe creier care a durat mai bine de 9 ore.

Din neferice, însă, în viitor, bruneta va fi supusă unor alte intervenții chirurgicale, dar până atunci, de aproape o săptămână, tânăra se află acasă, alături de fiicele sale, de când a fost externată.

Totuși, recent, Dana Roba a transmis un mesaj pe rețelele de socializare pentru fanii ei, anunțându-i că se confruntă de 3 zile cu dureri mari la piciorul drept, despre care spune că este într-o stare gravă.

De asemenea, bruneta a mai precizat că mâine va merge de urgență la medic, pentru o consultație, și abia după aceea va afla dacă va fi nevoie de ghips sau nu, pentru vindecare.

„Ce este important pentru mine este că voi sunteți aici și îmi scrieți în fiecare zi. Trebuie să specific faptul că, azi de dimineață, am vrut să ies din casă și am vrut să mă duc la manichiură pedichiură ca să mai ies din starea asta de neputință, să zic așa. Nu îmi este tot una să mă uit în oglindă și să mă văd fără păr, să mă văd cu aceste crăpături în frunte, îmi este foarte greu. Dar Dumnezeu îmi dă putere să trec peste și cu siguranță El mă va vindeca total. Dacă El nu mi-a îngăduit să mor sau să stau într-un scaun cu rotile și pot să merg pe picioare, pentru mine este foarte mult. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru viața mea.

(...) Piciorul meu drept este într-o stare destul de gravă, pentru că mă doare de trei zile foarte tare. Mâine mă voi duce de urgență la doctor să vedem dacă va trebui pus în ghips, eu nu vreau, dar voi asculta de medic. Mă doare sufletul că mâine nu mă pot duce la lucru și că sunt într-o stare atât de gravă”, a explicat Dana Roba pe rețelele de socializare.

Mărturia lui Daniel Balaciu, în fața autorităților

Audiat de către oamenii legii, Daniel Balaciu a vorbit despre ”noaptea groazei”, explicând exact cum s-ar fi petrecut totul. Acesta spune că tot ce a făcut a fost doar să se apere în fața Danei Roba, care ar fi pornit întregul scandal.

De asemenea, bărbatul a mai spus că și-a dat seama de gravitatea situației, abia după ce a văzut-o pe soția lui într-o baltă de sânge, apelând atunci numărul de urgență, 112.

"A început să mă scuipe și să mă lovească cu o jucărie de lemn în zona capului și a mâinilor, iar eu am încercat să mă apăr. Când am văzut că nu se mai oprește, eu am luat un obiect ca să mă apăr și am început să o lovesc înapoi. Nu mai țin minte ce s-a întâmplat după, deoarece a fost în legitimă apărare, soția fiind foarte violentă. Trebuie să menționez faptul că am început să conștientizez ce se întâmplă în momentul în care am văzut-o pe Dana în pat plină de sânge. În momentul acela am sunat la 112 și am chemat ambulanța. Nu îmi aduc aminte cu ce obiect am lovit-o pe soția mea. În acel moment, eu eram convins că Dana mă poate omorî. Nu am intenționat niciodată să o lovesc și nu îmi aduc aminte ce s-a întâmplat atunci. Tot ce știu este că mi-a fost frică pentru viața mea” , a declarat Daniel Balaciu, soțul Danei Roba.

Dana Roba și fostul ei soț, Daniel Balaciu [Sursa foto: Facebook ]