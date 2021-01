Dana Rogoz, „amenițată” cu cuțitul de o altă vedetă din România! Cum a fost surprinsă actrița

In articol:

Dana Rogoz este una dintre cele mai cunoscute actrițe din România. Ea a devenit, în anul 2020, mămică pentru a doua oară. A fost un an dificil pentru vedetă, care a fost nevoită să aducă pe lume o fetiță în plină pandemie de coronavirus. Provocările nu s-au terminat aici pentru Dana Rogoz, care se află acum în Slovacia, unde filmează un lungmetraj.

Alături de ea se află și Pavel Bartoș, iar întreaga echipă pare să se distreze de minune în timpul filmărilor. Celebrul actor a postat mai multe fotografii de pe platourile de filmare, iar în una dintre ele este surprins cum o „amenință” pe Dana Rogoz cu un cuțit, în semn de glumă.

„Pur şi simplu mă bucur de ce mi se întâmplă! Îmi fac meseria, ceea ce în aste vremuri pare un miracol, dar asta fac! Sunt un fericit”,a scris actorul în descrierea fotografiilor.

Fotografia postată de Pavel Bartoș [Sursa foto: Instagram]

Dana Rogoz, în Slovacia alături de Lia! Cum se descurcă vedeta

Dana Rogoz a decis să se împartă atât cum poate între viața profesională, cât și creșterea fetiței sale. Ea a plecat pentru a doua oară în Slovacia alături de cea mică, unde vedeta continuă filmările.

„De data aceasta vom sta o luna departe de baieti si cand stau si ma gandesc, proiectez, fac scenarii, realizez ca nu va fi usor. Dar o iau pas cu pas. Pe timpul filmarilor, adica efectiv cat sunt la cadru, o persoana din echipa filmului va sta cu Lia, aproape de mine.

Exact asa s-a intamplat si la filmarile dinainte de Craciun, cand ea era langa mine, intr-o rulota, ca sa o pot alapta si sa ii pot fi aproape la nevoie. Practic, dupa fiecare dubla trasa, eu fugeam spre rulota, la Lia mea. Iar in restul timpului, am fost doar noi doua, cu pregatit mesele ei in camera hotelului, cu trezirile din noapte, cu tot”,a declarat Dana Rogoz , la un post de televiziune.

Actrița a mărturisit că îi este foarte greu să stea departe de Vlad. Dana Rogoz și-ar fi dorit ca alături de ea să fie soțul, cât și băiețelul lor.

„Dar cu astea sunt deja obisnuita. Nu sunt in schimb obisnuita sa stau departe de Vlad atat de mult timp. Initial planuisem sa vina si baietii cu noi, sa fim in echipa completa, dar din cauza conditiilor actuale, e mai sigur pentru ei sa ramana acasa. Ah, ultimul weekend inainte de plecare. Zambetul asta topeste inimi, are forta sa opreasca razboaie si sa aduca pacea pe pamant. Zambetul asta imi da forta”, a adăugat actrița.