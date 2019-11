Dana Rogoz și-a pierdut tatăl în urmă cu cinci ani. Ieri, bărbatul care a fost alături de ea la prima probă pentru un scurt metraj ar fi împlinit vârsta de 66 de ani. Frumoasa actriță a recunoscut pe pagina ei de Instagram că încă suferă după pierderea lui.

Si în condițiile acestea, de ce vă vorbesc voua tocmai despre el?!?!? Pentru că intr-un mod bizar am sentimentul că s-ar bucura. Mai ales azi, când tata ar fi împlinit 66 ani", a scris Dana Rogoz pe pagina ei.

„Mi-e foarte dor”

„Am mers cu tine la prima proba din viata mea pentru un scurt-metraj. Mi te aduc aminte imbracat in uniforma militara in spatele camerei de filmat, dar se poate ca asta sa fie o falsa amintire. Ce e sigur e ca erai acolo. Mi se ceruse sa spun o poveste despre jucaria preferata, iar tu erai destul de dezamagit auzindu-ma cum vorbesc despre Dudu. Aveai asteptari mai mari de la mine, asa ca ai fost destul de mirat cand ai aflat ca totusi eu am luat proba.

Pentru scurt-metrajul asta am calatorit impreuna cu trenul pana la Bistrita, parca. Sau era alt oras? Aveam vreo 5 – 6 ani si amintirile legate de aceasta calatorie cu tine sunt foarte vagi, din pacate. Am dormit la tine in brate sau intinsa pe scaunele din compartiment? Mi-ai cumparat ceva dulce? Mi-ai citit o poveste? Mi-ai schimbat bluza cand m-am murdarit cu suc? M-ai imbracat in rochita sau in pantalonii ramasi de la frati? A fost singura noastra calatorie impreuna, doar noi 2, iar eu tot ce imi aduc aminte e soarele care intra pe geamul trenului, printre noi.

Azi sunt tot la o filmare pentru un scurt-metraj, tot departe de casa. Sunt om mare acum, tata. Copilul meu e la varsta la care eu mergeam cu tine cu trenul inspre filmarea pentru primul meu scurt-metraj. Poti sa crezi? Poti sa crezi ce ciudat s-au legat lucrurile in viata asta? Azi se implinesc 5 ani de cand ai murit, tata. Ai murit, tata. Ai murit, tata. Uneori mi-e foarte greu sa accept asta. Mi-e dor de tine azi. Mi-e foarte dor, tata”, mai scria Dana Rogoz pe blogul personal, cu câteva luni în urmă.