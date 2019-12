Cu o mare emoție în suflet, Dana Rogoz, și-a făcut curaj și a așternut pe blogul ei personal un mesaj prin care anunța că urmează cea mai minunată perioadă din viața ei.

Dana Rogoz este din nou însărcinată: „Port în mine două inimi care bat”

Dana Rogoz a anunțat astăzi că este însărcinată pentru a doua oară și toată familia ei este în culmea fericirii.

„Imi tremura mainile pe tastatura… DA, acum pot sa va dau cea mai frumoasa veste: sunt insarcinata. Si e fetita. Si e minunat. Si nu sunt in stare sa scriu cateva randuri despre asta fara sa nu mi se umezeasca ochii de lacrimi. Suntem cei mai fericiti!”, este mesajul scris de Dana Rogoz pe blogul ei personal.

Când a aflat marea veste, actrița a organizat o ședință foto de excepție pentru a marca frumosul eveniment. Cei trei sunt foarte fericiți și abia așteaptă ca în casa lor să mai apară încă un suflet de copil.

Vestea că va avea o fetiță este și mai plăcută pentru Dana pentru că se aproprie ziua ei de naștere și a povestit în detaliu cum a aflat că este însărcinată și în câte luni este.

Ne-am bucurat de veste in familia noastra. Ma rog, Vlad se lauda de cateva saptamani deja la gradinita ca va avea o surioara. Asa ca azi, la fel ca acum 6 ani, am deschis acest blog si m-am decis sa impartasesc cu voi bucuria familiei noastre. Timpul trece fantastic de repede, asa ca azi sunt in 16 saptamani si 5 zile. ”, a mai scris Dana Rogoz pe blogul ei.