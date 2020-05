In articol:

După o perioadă stresantă din cauza sarcinii pe timp de pandemie, Dana Rogoz a adus-o pe lume pe Leila Elena, miercurea trecută, 20 mai. Pentru prima sa apariție tv, frumoasa actriță a vorbit la Teo Show despre cele mai mari temeri ale ei din perioada sarcinii.

„Mă ajută foarte mult Vlad, aveam temeri mai mari în ceea ce-l privește. Mă ajută cu tot ce am nevoie. Cea mică este foarte cuminte. Am avut o săptămână superbă. Eram stresată, voiam să fie sănătoasă, aveam temerile firești, ca orice mamă. Am fost mai stresată la începutul pandemiei, relaxarea a venit treptat, după ce m-am obișnuit cu măsurile de restricțiile. Mă gândeam că vreau să fie sănătoasă și atât. Am făcut testul de Covid înainte și a ieșit negativ”, a declarat Dana Rogoz.

Pe lângă momentele stresante din cauza pericolului de infectare cu coronavirus, vedeta a povestit că venirea acasă a micuței a fost cel mai frumos moment din viața ei: „Venirea acasă a fost cel mai frumos moment din viața mea. Cel mic îi cânta colindul preferat. Nu-mi lipsește nimic, ne-am acomodat”.

Dana Rogoz, probleme cu sarcina pe ultima sută de metri

Dana Rogoz și-a speriat fanii cu ultima postare de pe blogul său. Se pare că vedeta întâmpină probleme chiar înainte să nască.

”În momentul acesta am contracții. Dar nu mă alarmez, pentru că sarcina aceasta am avut contracții de la 34 de săptămâni. De atunci mi-a coborât și burta. Așadar, încerc pe cât posibil să mă autoevaluez corect și să evit să merg degeaba până la spital, dar nu vreau nici să ajung prea târziu.

Bebelina e în prezentație pelviană, așadar se impune cezariană. Drept urmare, azi noapte stăteam cu cartea “La ce să te aștepți când ești însărcinată” în brațe, ca să mai verific o dată “semnele” travaliului.

Urmează marea întâlnire. Cel mai spectaculos blind date. Nu mă gândesc decât să fie sănătoasă, să fie sănătoasă, să fie sănătoasă… și poate de aceea azi, în mașină cu Radu, am scăpat un: “Vai, ce frică îmi e!”. Dar nu e numai frică, firește. E și imensă bucurie, e iubire, e instictul de mamă care știe, care simte că urmează să își nască puiul curând. Ce aventură minunată ne așteaptă! Trăiesc un vis acum. Un vis”, a scris Dana Rogoz pe blogul său, înainte să nască.