Dana Rogoz și fetița ei au ajuns acasă într-o zi foarte specială!

Dana Rogoz este o femeie împlinită din toate punctele de vedere! Are o carieră frumoasă, este iubită de o mulțime de oameni în mediul online și mai nou, familia ei este întreagă. Actrița a adus pe lume pe 20 mai o fetiță care poartă numele „Lia Elena”. Primele zile după naștere au fost mai grele pentru tânăra mămică, pentru că din cauza restricțiilor impuse de epidemia de coronavirus, soțul și băiatul Danei Rogoz nu au putut intra în spital să facă cunoștință cu cel mai nou membru al familiei. Însă acum Dana este acasă și a făcut și un anunț cu adevărat emoționant pentru fani.

Dana Rogoz și fetița ei au ajuns acasă! Prima reacție a fiului actriței

Dana Rogoz a ajuns acasă, motiv de mare bucurie pentru Vlad, fiul Danei Rogoz. Băiețelul este de nedespărțit de mama lui și abia aștepta ca aceasta să se întoarcă acasă. Vlad nu mai contenea să o ia în brațe pe mama lui și să se bucure de căldura sufletului ei.

În altă ordine de idei, actrița a mărturisit tot pe contul ei de Instagram că a fost așteptată acasă cu tort, pentru a sărbători un eveniment foarte important din viața de cuplu.

„Una dintre cele mai fericite zile din viata mea. Trebuie sa imi gasesc timp zilele urmatoare pentru a nota cat mai multe detalii: cum ne-au asteptat baietii in fata maternitatii cu flori, reactia lui Vlad cand a vazut-o prima oara pe Lia, cum s-a asezat pe jos in genunchi langa ea, cum a mangaiat-o si a pupat-o, cum se lauda la restul oamenilor care asteptau sa intre in spital ca e surioara lui si ca o cheama Lia Elena, cum am plans eu intruna de fericire in masina, pe drumul de intoarcere spre casa, cat timp Vlad ii canta Liei colindul lui preferat. Si cum am suflat apoi impreuna cu Radu in tortul nostru, caci azi implinim 16 ani de relatie. Sa fim mereu la fericiti ca azi!

P.S.: Sa ne tineti pumnii pentru prima noapte acasa.”, a scris Dana Rogoz pe contul ei de Instagram