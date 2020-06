Dana Rogoz trece prin momente grele! Vlad a suferit un accident

In articol:

Dana Rogoz trece prin momente grele. Vlad, băiatul celebrei actrițe, a ajuns la spital după ce s-a accidentat. În timp ce se plimba cu bicicleta, băiatul s-a împedicat și a căzut. Căzăutra a fost destul de periculoasă și l-a afectat pe Vlad, de aceea a trebuit să vadă și un doctor. Piciorul micuțului a fost băgat în gips.

Actrița a postat pe pagina ei de Instagram o poză cu Vlad, în care se poate observa piciorul său bandajat. Mămica îl laudă pe acesta pentru curajul de care a dat dovadă și susține că se va face bine repede, chiar dacă pentru o perioadă nu va mai putea să facă activitățile fizice preferate. „Un accident cu bicicleta...dar ne facem noi bine repede! Vlad e un băiețel tare curajos”, a fost mesaju actriței.

Dana Rogoz, prima apariție tv după ce a născut o fetiță: „Aveam temeri mari...”

După o perioadă stresantă din cauza sarcinii pe timp de pandemie, Dana Rogoz a adus-o pe lume pe Leila Elena, miercurea trecută, 20 mai. Pentru prima sa apariție tv, frumoasa actriță a vorbit la Teo Show despre cele mai mari temeri ale ei din perioada sarcinii.

„Mă ajută foarte mult Vlad, aveam temeri mai mari în ceea ce-l privește. Mă ajută cu tot ce am nevoie. Cea mică este foarte cuminte. Am avut o săptămână superbă. Eram stresată, voiam să fie sănătoasă, aveam temerile firești, ca orice mamă. Am fost mai stresată la începutul pandemiei, relaxarea a venit treptat, după ce m-am obișnuit cu măsurile de restricțiile. Mă gândeam că vreau să fie sănătoasă și atât. Am făcut testul de Covid înainte și a ieșit negativ”, a declarat Dana Rogoz.

Pe lângă momentele stresante din cauza pericolului de infectare cu coronavirus, vedeta a povestit că venirea acasă a micuței a fost cel mai frumos moment din viața ei: „Venirea acasă a fost cel mai frumos moment din viața mea. Cel mic îi cânta colindul preferat. Nu-mi lipsește nimic, ne-am acomodat".