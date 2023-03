Dana Săvuică a ajuns pe masa de operații! Vedeta, primele declarații după intervenție: „Nu am voie să beau și să mănânc”

In articol:

În urmă cu câțiva ani, Dana Săvuică făcea ravagii în rândul bărbaților cu pictorialele sale provocatoare într-o revistă dedicată sexului masculin. Formele corpului ei erau greu de neobservat, însă odată cu trecerea timpului, vedeta nu a mai fost atât de mulțumită de felul în care arată, motiv pentru care a decis să facă mici modificări, ajungând recent pe masa de operații.

Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație

Nu a trecut foarte mult timp de când Dana Săvuică mărturisea că își dorește să apeleze cât mai curând o operație estetică în zona bustului și iată că ziua cea mare a venit. Vedeta este activă pe rețelele de socializare, acolo unde ține legătura cu fanii ei și le povestește absolut tot ce se petrece nou și important în viața sa.

Așadar, acum câteva ore, aceasta a postat câteva imagini în mediul online, fiind surprinsă pe un pat de spital, după ce a suferit o operație de micșorare și lifting a sânilor, fiind încă amețită din cauza anesteziei. Femeia de afaceri a vrut să își informeze urmăritorii în legătură cu starea ei de sănătate de după operație și a declarat că toată procedura a decurs așa cum trebuia.

Se pare că vedeta nu a avut voie să consume alimente sau lichide timp de trei ore, dar acest lucru a făcut-o să profite în urmă cu o seară, deoarece s-a oprit din mâncat și băut la ora 22.

Blondina a mai precizat și faptul că este foarte mulțumită de rezultatul obținut.

„Dacă tot am postat astăzi de dimineață înainte de operație, vă sunt datoare și cu un mesaj după operație. Totul a decurs bine, acum încă trebuie să aștept trei ore după operație nu am voie să beau și să mănânc. Aseară la 22 m-am oprit din mâncat și din băut. Am gâtul așa pentru că știți că există un tub pe care ți-l bagă în timpul operației și e o senzație foarte ciudată. Mă uit în jos și îmi place ceea ce văd așa că vă țin la curent cu starea mea, dar încă sunt foarte amețită de la anestezie.”, a transmis fostul model pe pagina sa de Instagram.

Postarea făcută de Dana Săvuică

Motivul pentru care vedeta a recurs la această operație

Dana Săvuică recunoaște că la vârsta de 53 de ani, bustul ei nu mai este așa cum era odinioară și a trecut prin multe transformări din cauza trecerii timpului.

Prin urmare, acesta a fost și motivul principal pentru care fostul model a decis să se opereze. Odată cu înaintarea în vârstă, fostul model spune că sânii ei și-au pierdut fermitatea și elasticitatea, apărând durerile cervicale și oboseala. Femeia de afaceri a mai mărturisit că din această cauză, unele haine au început să nu mai arate chiar atât de bine pe ea, iar acest lucru a fost un imbold pentru a lua marea decizie.

„După ceva timp de gândire, am ajuns sa fac acest pas. La +50, când ai sâni naturali, există avantaje și dezavantaje. Avantajul e că ai un decolteu frumos și ca ești admirată, deopotrivă, de femei și de bărbați. Formele corpului meu au fost perfecte pentru perioada când am fost model și pot spune că multe ținute îndrăznețe au fost defilate sub privirile a mii de oameni. Nu mai zic de condiția absolut obligatorie ca sa realizezi un pictorial???? Aceea că trebuie sa stai bine la capitolul „sâni frumoși”. Dezavantajul sânilor naturali este că înaintarea în vârstă și menopauza își lasă amprenta în timp, sânii se luptă cu forța gravitațională, devin mai grei, încep dureri cervicale, ai stări de oboseală, nu mai stau hainele bine pe tine”, a declarat Dana Săvuică.