Dana Săvuică a început să participe la prezentări de modă ca să scape de complexe. Cariera a ajutat-o să devină cine e azi: „Nu era vorba că mă vedeam rățușca cea urâtă...”

Vedeta a început să defileze încă din perioada regimului comunist. Odată cu trecerea anilor, aceasta a devenit din ce în ce mai celebră și a ajuns să-și construiască o carieră de succes.

Astăzi, la mai bine de 20 de ani de când a renunțat la prezentările de modă, vedeta a mărturisit ce a determinat-o să intre în lumea fascinantă a modelingului.

Nimeni nu bănuia cum și-a început Dana Săvuică cariera de model

Blondina este o femeie frumoasă, așa cum știe toată România, care întoarce capetele bărbaților chiar și la 52 de ani. Totuși, acest lucru nu înseamnă că, în tinerețe, vedeta nu s-a confruntat și ea cu complexe, ba chiar din contră, acestea au determinat-o să meargă la castinguri.

„Eu nu am intrat în lumea modei din vanitate, din contră, mai degrabă pentru că aveam niște complexe. Eram timidă și așa am ajuns să merg la un casting organizat de Zina Dumitrescu, dar în momentul în care am pătruns în lumea asta m-a fascinat foarte mult: hainele, ținutele, eleganța cu care erau purtate ținutele de către manechine. Am învățat foarte multe lucruri despre feminitate și despre caracter, despre siguranța de sine, eleganță, atitudine. Foarte multe lucruri le-am învățat în acea perioadă. Nu era vorba că mă vedeam „rățușca cea urâtă”, dar toate fetele, în perioada aceea erau așa mai naive, mai timide și faptul că am intrat în această lume și am intrat, ca să zic așa, în elita manechinelor, asta mi-a dat un imbold așa de siguranță de sine și mi-am dat seama că a fi femeie înseamnă a fi frumoasă la orice vârstă, am învățat cum să-mi pun corpul în evidență, cum să mă îmbrac frumos după personalitatea mea și a fost chiar o școală a vieții foarte bună pentru mine”, a dezvăluit fostul model pentru Ego.ro.

Vedeta a început imediat să câștige bani frumoși, chiar dacă aceasta și-a început cariera în perioada comunistă.

„Eram plătite și eram plătite destul de bine. Eram pe ștatul de plată al Casei de modă Venus și meseria asta de model chiar Zina Dumitrescu s-a luptat să o bage în nomenclatorul muncii. Deci practic noi chiar făceam o meserie adevărată.”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.