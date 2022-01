Dana Săvuică împlinește astăzi 52 de ani! Top 5 lucruri pe care nu le știai despre fosta prezentatoare TV

In articol:

Dana Săvuică împlinește astăzi 52 de ani! Blondina este o femeie de afaceri din țara noastră, fost fotomodel și realizatoare de emisiuni TV. Aceasta s-a născut într-o familie de diplomați și a avut parte de o educație aleasă.

Primul „iepuraș” Playboy din România a avut un succes impresionant în televiziune la începutul anilor 2000, cu emisiunile din cadrul postului Acasă TV. Iată mai multe detalii despre afaceristă, dar și top 5 lucruri pe care nu le știai despre Dana Săvuică!

Dana Săvuică este una dintre cele mai de succes femei din România, astfel că, aceasta se mândrește cu o carieră în modeling și cu o carieră în business, începută în anul 1997. Blondina a înființat agenția de modele „Etiquette Models”, care s-a dezvoltat neîncetat, brandul Etiquette ajungând să fie un furnizor important de accesorii de lux. Totodată, fosta prezentatoare TV a scris și o carte, numită „Din călătoriile unei femei cu suflet de copil”. Aceasta a fost lansată la sfârșitul lunii mai, în anul 2018, iar Dana își exprima la acea vreme fericirea că în sfârșit și-a realizat visul: „Această carte am scris-o de multe ori în vis. Îmi doream demult să aștern pe hârtie amintiri, gânduri, chiar și fantezii. Am reușit să o scriu într-un an de zile.”, a scris ea în carte după cum notează libertatea.ro

Dana Săvuică împlinește astăzi 52 de ani! [Sursa foto: instagram.com/danasavuica]

Fostul model adoră să se plimbe și să exploreze, ținându-și la curent fanii cu toate activitățile din viața sa. La acest moment, Dana Săvuică are peste 134 de mii de urmăritori pe Instagram, iar cu ocazia aniversării sale de anul trecut, primul „iepuraș” Playboy din România a ținut să le mulțumească și să le transmită persoanelor care

o îndrăgesc următorul mesaj:, a scris aceasta pe Instagram.

Top 5 lucruri pe care nu le știai despre Dana Săvuică

1. Dana Săvuică este primul „iepuraș” Playboy din România. Blondina a ales să încheie într-un manieră glorioasă cariera de model: „A fost ceva de bun augur pentru mine. Eu sunt vărsător şi vărsătorii sunt aventurieri, adică le place să intre în proiecte provocatoare, dar nu sunt nebuni, adică îşi folosesc foarte bine inteligenţa. Am analizat pe toate părţile această apariţie a mea şi am considerat că va fi OK dacă lansez mesajul următor: eram la finalul carierei de model şi practic această apariţie a fost ca o odă, ca un tribut adus corpului, feminităţii şi frumuseţii mele, pentru că eu asta proiectam pe scenă ca manechin.”, a declarat blondina despre acest subiect potrivit libertatea.ro

2. Dana Săvuică are o fiică. Aceasta se numește Julie Stanciu, are 28 de ani și adoră să călătorească, asemenea mamei sale.

3. Dana Săvuică provine dintr-o familie de diplomați. Fosta prezentatoare TV și-a petrecut copilăria alături de părinții săi aflați în misiune în Asia de Sud-Est.

4. Dana Săvuică a primit avansuri din partea mai multor bărbați celebri. Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Dana a spus că de-a lungul timpului a primit avansuri din partea lui Adrian Enache, Cătălin Botezatu și Giovani Becali, după cum scrie viva.ro

5. Dana Săvuică a divorțat după 25 de ani de căsătorie. Vedeta s-a separat de Răzvan Stanciu la notar, în anul 2016, însă a rămas în relații bune cu acesta.

Surse: libertatea.ro, viva.ro, instagram.com

