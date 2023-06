Dana Sota, siluetă de adolescentă. Ce secrete are vedeta pentru a se menține în formă: „Prima masă este în jurul orei 12”

In articol:

Dana Sota se numără printre vedetele cu o siluetă de invidiat și este un exemplu demn de invidiat pentru doamne și domnișoare. Aceasta are grija la alimentația sa și ține post intermitent încă din copilărie.

Secretele Danei Sota pentru o siluetă de invidiat

Care sunt secretele ei pentru o siluetă de adolescentă?

Dana Sota reușește să aibă o siluetă de invidiat și a povestit care este secretul ei. Femeia ține post intermitent încă din copilărie și a refuzat mereu să mănânce micul dejun, iar acest obicei datează și astăzi. A mai povestit și că nu este o fană a dulciurilor și nici o persoană mâncăcioasă, iar după ce a început să citească despre cum este afectat organismul de zahăr a renunțat total la acesta.

Alimentația ei zilnică este formată doar din două mese, una la prânz iar alta în jurul ore 18:00 și mănâncă alimente ușoare, precum iaurturi sau cereale la prânz, iar pentru cină alege proteine și carbohidrați, dar și multe legume.

„Meniul este sărac, nu mă înfometez, dar nici nu mănânc foarte mult. Nu am mâncat niciodată foarte mult, nu am fost o mâncăcioasă, ăsta a fost norocul meu. Nu mi-au plăcut nici dulciurile, după care am și citit despre ele. Nu doar că nu ne fac bine că ne îngrășăm, dar zahărul produce acel efect de glicație, când fibrele de colagen de lipesc de molecule de zahăr și provoacă riduri, atunci l-am scos de pe lista mea aproape de tot.

Meniul meu este format din două mese, țin acest post intermitent de când mă știu, nu am mâncat niciodată masa de dimineața, refuzam să mănânc și perpetuează până în ziua de astăzi. Prima masă este în jurul orei 12 și este micul dejun, de fapt, format dintr-un iaurt, ceva simplu, următoarea masă este între 17:30-18:00, apoi începe postul. Am adus ora cinei mai devreme, înainte era la ora 20:00.”, a povestit Dana Sota, potrivit SpyNews.

Ce spune Dana Sota despre operațiile estetice

Dana Sota are o părere bună despre operațiile estetice, iar, atât timp cât sunt făcute cu simț de răspundere și nu sunt exagerate, sunt perfecte. Le recomandă femeilor să știe momentul când trebuie să se oprească din corectarea „imperfecțiunilor”.

„În principiu, ele pot fi de mare ajutor, dacă știm cum să le facem și știm când să ne oprim, mai ales. Înțeleg că atunci când începi să faci mici ajustări, nu te mai poți opri, mereu vrei tot mai mult. Consideră că așa cu bun gust și cu bun simț sigur, de ce nu”, a mai spus Diana Sota.