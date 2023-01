Dani Alves, primul mesaj transmis din închisoare după ce a fost arestat preventiv pentru agresiune sexuală: „Nimic nu mă sperie”

In articol:

Dani Alves a transmis primul mesaj din închisoare. Sportivul brazilian a fost arestat preventiv după ce a fost acuzat că a agresat sexual o femeie la finalul anului trecut.

Dani Alves, primul mesaj transmis din închisoare: „Nimic nu mă sperie”

Dani Alves (39 de ani) a fost acuzat de o tânără că a agresat-o sexual într-un club din Barcelona pe 30 decembrie 2022. Femeia a depus plângerea trei zile mai târziu, iar fotbalistul brazilian, care a jucat ultima dată la UNAM Pumas, club care i-a reziliat contractul după ce a fost arestat, a negat absolut toate acuzațiile.

Mai mult, deși se află în continuare în închisoare, unde este arestat preventiv pentru viol, fostul fundaș al FC Barcelonei este optimist și are moralul ridicat, conform presei iberice. Astfel, Dani Alves a transmis un mesaj pozitiv fanilor săi: „Voi accepta ce vine. Am plecat de acasă când abia aveam 15 ani. Am depășit în viața mea situații foarte dificile și complicate. Aceasta va fi încă una care va trece. Nimic nu mă sperie!”, a declarat brazilianul, citează digisport.ro.

Conform AS, sud-americanul ar putea însă să scape de detenție, întrucât avocatul său, Cristobal Martell, pregătește un recurs prin care să justifice absența riscului ca Dani Alves să fugă din țară, motiv pentru care fotbalistul ar trebui repus în libertate. În cazul în care judecătorul va accepta acest recurs, fotbalistul va fi obligat să poarte o brățară telematică, care le va permite autorităților să afle în timp real locația brazilianului.

Sportivul brazilian neagă în continuare acuzațiile tinerei agresate în clubul de noapte din Barcelona

La o lună de la agresiunea sexuală comisă de Dani Alves, fundașul continuă să nege acuzațiile tinerei agresate în clubul de noapte din Barcelona. Sportivul a confirmat că s-a aflat în acel club în seara respectivă, însă a susținut că nu a avut niciun moment de intimitate cu femeia: „Am fost în acel loc, cu mai multe persoane, ne-am distrat. Cine mă cunoaște știe că îmi place să dansez. Am dansat și m-am distrat fără a invada intimitatea cuiva. Nu știu cine este acea domnișoară. Niciodată nu am invadat intimitatea cuiva.

Cum să fac așa ceva cu o femeie? Nu, pentru numele lui Dumnezeu!”, a declarat Dani Alves, conform Sport.es.

Cu toate acestea, înregistrările de pe camerele de supraveghere ale clubului îl contrazic pe Alves. Anchetatorii i-au identificat în acele imagini pe sportiv și pe femeia care susține că a fost agresată sexual. Cei doi ar fi intrat împreună în toaleta clubului, unde au stat în jur de 15 minute, scrie digisport.ro. Totodată, conform Marca, femeia deține probe privind că a fost violată, în urma raportului medical efectuat la un spital din Barcelona.

Citește și: Ilary Blasi, fosta soție a fotbalistului Francesco Totti, și-a prezentat public noul partener. Vezi cu cine l-a înlocuit pe internaționalul italian

Dani Alves este jucătorul cu cele mai multe trofee în istoria fotbalului. Brazilianul care a evoluat la Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, Sao Paolo şi UNAM a câştigat 48 de trofee în întreaga sa carieră, cele mai multe dintre ele fiind cucerite la Barcelona. Dani Alves are în palmares, printre altele, trei Ligii ale Campionilor, șase titluri în La Liga, două în Ligue 1 şi unul în Serie A.

La naționala Braziliei, Dani Alves a bifat 126 de meciuri şi a marcat 8 goluri. Alături de Selecao, fundaşul a câştigat Copa America, în 2007 şi 2019 şi Jocurile Olimpice, în 2020.

