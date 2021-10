Dani Mocanu a desființat-o pe noua iubită a lui Tudor Sișu! ”Și-au bătut toți lăutarii joc de tine”! Manelistul a avut o relație cu Bia când aceasta era minoră!

In articol:

Bia Khalifa, tânăra care susține că are o relație cu rapperul Tudor Sișu, l-a acuzat pe Dani Mocanu, cu ceva vreme în urmă, că a încercat s-o trimită să se

Bia l-a acuzat pe Dani Mocanu că a vrut s-o scoată ”la produs”

prostitueze în străinătate, pentru el. Ea a spus că a avut o relație cu manelistul încă de când era minoră.

”Am fost cu Dani de la 15 ani jumătate și până acum un an. La început credeam că sunt singura lui iubită, după aceea mi-am dat seama că nu e așa. Plecam cu el la evenimente, la un moment dat am și dansat.

La început s-a comportat OK, însă când se apropia vârsta de 18 ani a început să-mi propună chestii... Am rămas destul de șocată. Mi-a propus să mă duc să mă prostituez pentru el în diferite țări. Am refuzat, bineînțeles. Îmi spunea direct, la început credeam că glumește dar după aia s-a făcut treaba destul de serioasă”, a povestit Bia Khalifa la un post de televiziune.

Bia Khalifa către Dani Mocanu: ”Și-au bătut toți joc de mine și tu m-ai pupat...”

Replica manelistului nu a întârziat să apară. Acesta a spus că nu a avut nici o relație cu aceasta și chiar a jignit-o, acuzând-o că vrea să-și creeze notorietate pe spatele lui.

Bia Khalifa s-a iubit cu Dani Mocanu când era minoră

”Bianca e o simplă fată care vrea să-și creeze un nume pe spatele meu. Dar dacă vrea să-și creeze nume, să se ducă la ea la Bistrița, la coda vacii, de unde vine... Și-au bătut joc toți lăutarii de ea și o să vă arăt eu de mâine filmulețe cu ea”, a spus Dani Mocanu.

Bia i-a replicat și ea imediat, reușind să-i declanșeze lui Mocanu o adevărată criză de isterie.

”Și-au bătut joc toți lăutarii de mine dar tu m-ai pupat în bot și nu mai zic unde... Iar în filmulețele alea eu eram cam minoră, așa...”, a mai spus Bia Khalifa.

Bianca Niculai, pe numele real, are 20 de ani și este deja o adevărată vedetă pe Onlyfans, o platformă în care postează conținut destinat exclusiv adulților. Bia face și muzică pe care o postează pe contul de Youtube și a devenit celebră după o apariție la show-ul iUmor.

Bia Khalifa, despre Sișu: ”Mă simt iubită”

Recent, ea dezvăluit că are ”un început de relație” cu Tudor Sișu și a specificat faptul că rapperul nu este deloc deranjat de activitatea ei online.

Bia Khalifa este vedetă pe site-urile pentru adulți

”Sunt atât de prinsă de Sișu încât nu aș putea să descriu un alt tipar de bărbat.(...) Îmi place că este foarte cizelat, asumat și calculat. Știe să fie un om bun și nu este o slăbiciune. Știe să fie un om rău, cu cine trebuie, chestie care-mi place. Nu este arogant. Are aroganța aia atractivă, nu deranjează. E limita între aroganța deranjantă și atractivă. Mă simt iubită, apreciată și importantă. Mă simt bine în preajma lui, mă simt în confortul meu, în zona mea de confort”, a povestit Bbia Khalifa într-un interviu acordat publicației Cancan.

Tudor Sișu, fostul membru al trupei La Familia, este cu 23 de ani mai în vârstă decât Bia Khalifa, este divorțat și are doi copii din două relații diferite. Fiul cel mare al artistului are deja 13 ani.