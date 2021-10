Dani Mocanu, declarație de dragoste pentru Anamaria Prodan: ”Te iubesc de când eram mic. Nu glumesc”. Manelistul o încurajează pe impresară, după ce s-a aflat de divorț

In articol:

Dani Mocanu, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, i-a transmis un mesaj special soției lui Laurențiu Reghecampf. Cântărețul i-a făcut o declarație de dragoste Anei Prodan, spunând că el o iubește de când era mic. Bărbatul ține să precizeze că nu glumește cu acest aspect, ba chiar mai mult decât atât îi mărturisește iubirea și îi promite că următoarea piesă este pentru ea.

” Către Anamaria Prodan. Nu fi supărată, oricum valoarea ta e mai mare...și în plus...nu te plânge că nu are cine să te iubească, eu cel puțin, te iubesc de când eram mic. PS: Nu glumesc”, a scris manelistul, pe contul lui de Instagram. Mai mult, Dani Mocanu îi transmite public vedetei că următoarea piesă pe care o s-o lanseze este pentru ea.

Postarea făcută de Dani Mocanu [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan, prima reacție după ce Reghe a anunțat divorțul

Anamaria Prodan a vorbit pentru prima dată, după ce soțul ei a anunțat că a depus actele de divorț. „El este tatăl copilului, nu o să vorbesc niciodată urât de el.Da, am făcut niște greșeli, dar promit că le repar și o să lupt pentru ca copiii mei să nu simtă nenorcirea asta și să crească demni. Oricât de greu ar fi, să lăsăm legea să îsi spună cuvântul și avocații, pentru că nu știm exact care este adevărul. Dacă ar fi să o iau de la capăt și să am încredere în soțul meu, aș face la fel. O să vad cum o să descurc încet lucrurile și atunci o să dau o declarație oficială. Întotdeauna mi-am apărat familia cu prețul vietii, ca să arăt că nimeni nu-mi atinge familia. Am aflat si noi informația din ziar (n.red. despre divorț), niciodată nu am știut care este adevărul, toata familia este puțin bulversată, nu se știe care e minciuna și care este adevarul, dar o să le descurc pe toate. Copilul cel mic suferă cel mai tare pentru că n u prea își vede tatăl, nu prea poate să dea de el”, a declarat Anamaria Prodan, într-o emisiune TV.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]