Dani Mocanu, gest surprinzător imediat după ce a plătit amenda de 15.000 de lei, pentru cea mai controversată piesă a lui! "Am aici dovada, să nu am surprize după"

Mulți artiști și-ar dori să aibe succesul lui Dani Mocanu, însă munca și pasiunea își spun întotdeauna cuvântul. Acesta scoate hituri pe bandă rulantă, care reușesc, într-un timp foarte scurt, să adune milioane de vizualizări.

Dani Mocanu, amendat pentru o piesă lansată

Reclamația a fost făcută în vara anului 2019, după ce artistul a lansat piesa Curwa care denigrează femeile și „consolidează atitudini misogine și legitimează o cultură a violului și violenței îndreptate împotriva femeilor prin versurile sale și prin videoclipul realizat”, potrivit reclamației ONG-ului.

Un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, emis astăzi, arată că Dani Mocanu este judecat în stare de libertate sub aspectul „săvârșirii de incitare la ură sau discriminare” potrivit comunicatului citat. Dosarul manelistului a fost trimis la Judecătoria Pitești.

Dani Mocanu și-a achitat amenda de 15.000 de lei

ONG-ul dorește ca faptele de discriminare să fie constatate în spațiul public, manelistul să fie sancționat și melodia să fie retrasă.

A venit ziua în care Dani Mocanu și-a luat o grijă de pe cap. Manelistul a fost amendat în trecut pentru lansarea unei melodii care denigra femeile. După ce a fost dat în judecată de un ONG, autoritățile au decis să îl amendeze cu 15.000

de lei.

Astăzi, Dani Mocanu a achitat-o și oficial nu mai este implicat în acest caz. Pentru a face publică vestea, artistul a postat un videoclip pe contul lui de TikTok, pentru ca toți fanii lui să fie martori la achitarea amenzii. Acesta a precizat în videoclip că a făcut postarea publică, mai mult pentru a prezenta dovada plății și a închide gura răutăcioșilor. Clipul a devenit instant viral, majoritatea comentariilor primite fiind de laudă și încurajări pentru cântăreț.

"Salutare prieteni, am achitat amenda penală în valoare de 15.000 de lei. Am aici dovada, ca să nu am surprize după. Hai, sănătate maximă. Am și depus originalul la judecătorie, așa cum prevede legea și asta e. Hai, vă pup.", a declarat Dani Mocanu.

