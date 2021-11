Dani Mocanu i-a scris o piesă Anamariei Prodan! „Ascultă la mine, mami”Gestul vine la scurt timp după ce i-a declarat dragostea

In articol:

Dani Mocanu este unul dintre cei mai apreciați maneliști din România. Piesele sale ajung cu repreziciune în topurile din România ș nu de puține ori a fost chiar pe prima poziție în trendingul de pe Youtube.

Se pare că istoria se repetă, căci în urmă cu doar o zi, manelistul a lansat cea mai nouă piesă a sa, care nu este una oarecare, ci a fost scrisă cu dedicație pentru una dintre cele mai cunoscute și iubite femei din România: Anamaria Prodan.

Nu este deloc întâmplător gestul pe care Dani Mocanu îl face față de sexy-impresară. Aflată în plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf, băratul care i-a fost alături timp de 15 ani, manelistul și-a declarat sentimentele pentru ea prin intermediul rețelelor de socializare.

Într-un comentariu pe Facebook, Dani Mocanu a ținut să-și exprime sentimentele față de sexy-impresară, așa că a fost scurt și la obiect. Internauții au apreciat în număr foarte mare declarația de iubire a manelistului față de agentul de forbal.

„Anamaria te iubesc, atât îți spun”, a scris Dani Mocanu într-un comentariu. Acum, se pare că artistul face un nou pas către agentul FIFA și vrea să-i atargă atenția cu o piesă.

Dani Mocanu a lansat melodie cu versuri pentru Anamaria Prodan

Dani Mocanu a promis că-i va scrie Anamariei Prodan o melodie și s-a ținut și de cuvând.

În urmă cu doar 24 de ore, artistul a lansat „BO$$”, cea mai nouă piesă a sa și care pare să fie și pe placul asculătorilor, căci are deja jumătate de milion de vizualizări și se clasează pe locul 11 în trendingul de pe YouTube. Numele sexy-impresarei este menționat într-un vers, semn că acesta a încercat să-i atragă atenția.

„Dețin cașcaval ca banca, de o întrețin și pe Prodanca. Ascultă la mine, mami, nu sunt o problemă banii”, sunt doar câteva dintre versurile celei mai noi piese ale lui Dani Mocanu.

Reacția lui Dani Mocanu după ce a aflat că Anamaria Prodan divorțează: „ Nu fi supărată, oricum valoarea ta e mai mare”

Mai mult, după ce s-a aflat că sexy-impresara va divorța de Laurențiu Reghecampf, Dani Mocanu nu a rămas indiferent. El i-a transmis Anamariei Prodan să fie tare, căci nu are nevoie de nimeni pentru a-i defini valoarea, ba chiar a rugat-o să nu verse nicio lacrimă, căci are în jurul ei mulți oameni care o iubesc, inclusiv el. Manelistul i-a spus că are o pasiune pentru ea încă din copilărie.

”Către Anamaria Prodan. Nu fi supărată, oricum valoarea ta e mai mare. Și în plus, nu te plânge că nu are cine să te iubească. Eu cel puțin te iubesc de când eram mic. Nu glumesc!”, a scris Dani Mocanu pe Instagram, în urmă cu ceva timp.