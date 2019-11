”De la mine, Dani Mocanu, vocea interlopilor din România, dedica această melodie pentru fratele meu, pentru Marius Striparu, dat în urmărire pe tot mapamondul”, este începutul melodiei ”Celebrul Interlop”, cu videoclipul aferent, pe care Dani Mocanu a făcut-o, în doar câteva zile, pentru temutul interlop.

Evident, melodia este una în care îi sunt ridicate în slăvi acțiunile lui Marius Craciun Stripărul, iar clipul piesei care a făcut, în doar câteva ore zeci de mii de afișări este înțesat de imagini în care temutul interlop, fost locotent al lui Ion Clămparu își arată mușchii, arată tuturor cum știe să lupte – ca fost kickboxer – și, mai mult decât atât, Dani mocanu a reconstituit povestea arestării acestuia de autoritățile franceze. Mai mult chiar, Dani Mocanu pare să fie foarte bine informat de felul în care fostul locotenent al lui Ion Clămparu a reușit să plece din țară pe ascuns, dar și motivul pentru care, într-un final, a fost prins de autorități.

Marius Crăciun a fost dat în urmărire internațională de la începutul lunii septembrie, fiind judecat într-un dosar privitor la activitatea infracțională a unei grupări care a terorizat orașul Sibiu, el primind o pedeapsă de 37 de ani de închisoare pentru comiterea mai multor infracțiuni, dar a reușit să fugă din România.

Dani Mocanu a vorbit despre problemele lui cu legea

”Eu sunam și îmi ceream banii mei, i-am cântat acestei fete și sunam, era normal să îmi cer banii mei. Alo, ai făcut bani? Păi trimite-mi banii înapoi, nu mă interesează pe mine din ce faci bani... Că ești prostituată sau peștoaică, sau criminală... Mie dă-mi banii mei, ți-am cântat, nu mă interesează ce faci tu”, explica Dani Mocanu, pentru WOWbiz.ro, problemele pe care le-a avut cu legea.

Dar, se pare că nici problemele cu legea nu i-au stopat ascensiunea cântăreţului de manele Dani Mocanu. Acuzat de proxenetism şi trafic de persoane, cu averea aflată sub sechestru şi cu lumina reflectoarelor asupra sa, cântăreţul a reuşit să devină cel mai ascultat artist român de pe Youtube, în cea de-a doua parte a anului 2017. Perioada coincide cu începutul problemelor sale cu legea. Într-un studiu realizat de Zelist, contul său „Dani Mocanu Oficial” a înregistrat, în acea perioadă, 89,6 milioane de vizualizări, atingând un număr impresionant de 928.000 de abonaţi. Pe locul secund se află Smiley - 68,36 milioane de vizualizări, cu 475.000 de abonaţi, iar pe locul trei, starul internaţional Inna - 68,2 milioane de vizualizări, cu 3.8 milioane de abonaţi, semn că Dani Mocanu se bucură de un succes uriaș.

Dani Mocanu, manelistul favorit al interlopilor, săltat și el de mascați

”Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o persoană, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la ură sau discriminare, faptă prev. de art. 369 Cod penal”, este anunțul făcut de autorități cu privire la Dani Mocanu. După ce a stat la audieri aproape 12 ore, Dani Mocanu a fost eliberat de procurori, urmând ca, pe 2 septembrie, să revină la București pentru noi audieri. ”Sunt, deja, foarte obosit, subiectul e dificil. Nu am nicio interdicție. Mi-au dat drumul după 24 de ore și am mers direct acasă. Au stabilit un termen pentru data de 2 septembrie, va trebui să mă prezint la Procuratură ca să continuăm povestea”, ne-a spus, la acea vreme, sfârșit de oboseală, Dani Mocanu. Mai mult, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, celebrul manelist a mai făcut o serie de precizări. ”Ce se întâmplă este foarte absurd, dar, legea spune că eu risc între 6 luni și 3 ani de închisoare”, ne-a mai spus Dani Mocanu.

Oricum, Dani Mocanu pare să fie manelistul favorit al interlopilor români. După ce, anul acesta, Dani Mocanu a compus o melodie și un videoclip pentru Costel Corduneanu, liderul interlop din zona Moldovei, și unul pentru Sile Cămătaru, personaj care nu are nevoie de prezentare, de curând, manelistul și-a asigurat protecția grupării Sportivilor, devenind favoritul lui Mircea Ursu, supranumit ”Bodyguard-ul lui Dumnezeu”.