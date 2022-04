Dani Mocanu, prima reacție după accidentul produs în Râmnicu Vâlcea, cu vehiculul militar: ”Oamenii sunt răi”

In articol:

Dani Mocanu este cunoscut în lumea mondenă drept un excentric din toate punctele de vedere, iar ultima sa apariție chiar a luat pe toată lumea prin surprindere.

În urmă cu o zi, manelistul a fost văzut plimbându-se pe străzile din Râmnicu Vâlcea, într-un vehicul militar.

Aflat pe turela acestuia, văzut de toată lumea din zonă, la un moment dat, ”Regele manelelor”, așa cum se autointitulează, a fost victima unui incident neplăcut, care l-a plasat în atenția tuturor.

Dani Mocanu: ”Încercând să evite un incident mai neplăcut, omul a tras de volan”

Șoferul a pierdut controlul vehiculului și a lovit două autoturisme parcate regulamantar, din fericire, nu s-au înregistrat victime, doar multe speculații pe acest subiect și pagube materiale.

Astfel că acum, Dani Mocanu a avut o primă reacție pe acest subiect. Cântărețul spune că se deplasase la Râmnicu Vâlcea pentru a filma un videoclip, iar incidentul s-a produs tocmai pentru a evita o mare nenorocire.

Dani Mocanu declară că cel care conducea autovehicului, fiind și proprietarul acestuia, a încercat să evite un copil care-l filma, fiind mulți fani de-ai lui la locul cu pricina, pentru că, după cum spune el, rar îți este dat să-l vezi în astfel de ipostaze, și astfel s-a întâmplat ce deja toată lumea știe: lovirea a două mașini.

Mai mult decât atât, celebrul manelist spune că, deși chiar ei au fost cei care au anunțat oamenii legii de cele întâmplate, nu a fost nevoie de intervenția lor.

Nu s-au înregistrat victime, iar proprietarii mașinilor avariate au căzut la mica înțelegere cu șoferul care conducea vehiculul militar în care se afla el.

”Eu eram în acel tanc. Am fost toată ziua cu tancul respectiv la o mică plimbare prin Râmnicu Vâlcea. Am fost să realizez un videoclip în oraşul respectiv. Din păcate am făcut şi un mic accident, după cum aţi văzut în filmarea respectivă. Ceea ce vreau să subliniez este că oamenii sunt răi. Imediat cum au văzut că am atins acolo în parcrea respectivă două maşini, imediat au postat şi au susţinut că eu conduceam. Nu conduceam eu. Pur şi simplu eu eram deasupra tancului, iar la volan se afla proprietarul tancului. Omul din câte am văzut eu, a evitat un copilaş care îmi făcea poze. Erau oameni care făceau poze, să îl vezi pe Dani Mocanu cu un tanc prin Râmnicu Vâlcea, nu vezi în fiecare zi. Au scos telefoanele şi au început să filmeze şi încercând să evite un incident mai neplăcut, omul a tras de volan şi asta este, a atanis două maşini în parcare. A vrut să evite un copilaş. Am vorbit cu proprietarii maşinilor, s-a rezolvat. A fost o înţelegere la faţa locului. Am sunat şi noi la poliţie, am informat de cele întâmplate, dar proprietarii s-au înţeles între ei. Legat de videoclip, rămâneţi aproape pentru că veţi vedea ceva ce nu aţi mai văzut în România", a spus Dani Mocanu, notează observatornews.ro.