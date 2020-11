Dani Mocanu, primele declarații despre retragerea din muzică! ”Veți vedea zeci, sute de prostituate pocăite”

Dani Mocanu renunta la viata de manelist de succes

Probabil cel mai de succes manelist al ultimilor ani a anunțat, într-o confesiune fără precedent, că renunță, din data de 7 ianuarie 2021, la cariera lui muzicală și că se va dedica poruncilor biblice.

”Doresc să am o nouă viață, doresc să renunț la muzică”, a spus, vizibil încurcat, Dani Mocanu. ”Am ales să pun stop unei cariere frumoase, unei cariere care mi-a adus mulți bani, care mi-a adus putere, valoare, notorietate, care m-a făcut cunoscut pe tot Pământul. (...) Nu la voia întâmplării am ajuns numărul 1 în tot ceea ce înseamnă muzică în România. Cineva a fost în spatele meu tot timpul, mi-a dat forță, pentru că de unul singur e imposibil să ajungi unde am ajuns. (...) Trebuie să curățăm viețile noastre, nu doar mâinile noastre. Trebuie să curățăm sufletele noastre. În spatele meu era Dumnezeu, El m-a ajutat și mi-a dat forță să ajung numărul 1. Renunț la tot pentru Dumnezeu”, a explicat Dani Mocanu într-un vlog spovedanie.

Dani Mocanu, anunt soc cu privire la viitorul sau

Mai mult decât atât, el și-a stabilit niște ținte personale, Dani Mocanu dorindu-și să convertească la credință cât mai mulți oameni. ”Am 2 milioane și jumătate de persoane care mă urmăresc zilnic pe Youtube. Din ei, am să mă străduiesc să conving măcar 10 persoane care să se pocăiască și să îl urmeze pe Dumnezeu. (...) Dumnezeu vrea ca eu să aduc cât mai multe suflete la El! (...) Ăsta a fost planul lui Dumnezeu, să ies în evidență, să am un public larg, să mă pot exprima clar, să îl pot lăuda pe Dumnezeu. Și nu puteam să ies în evidență când cânt de dragoste! Nu vedeți că ăștia nu au niciun succes când cântă de dragoste, trăim în România, acolo unde când cânți de droguri, de curve, de pești, de infractori, atunci cânți cu notorietate. Și El a turnat un mir peste mine ca să sparg toate topurie. Vreau să îl urmez pe Dumnezeu pentru că am spart toate topurile. Am 28 de ani, am o familie frumoasă, am copii mulți, am bani mulți, nu am nevoie de nimic și a venit momentul să îl laud pe Dumnezeu. Și nu mi-e rușine”, a mai spus celebrul manelist.

Dani Mocanu, ultima zi de manelist: 7 ianuarie 2021

”Pe data de 7 ianuarie 2021 voi lansa ultimul meu proiect muzical. Până atunci voi mai lansa 5 proiecte muzicale, dar vor fi 5 proiecte de rang înalt, cel mai înalt din România, pentru că Dumnezeu vrea să termin în top. Pe data de 7 ianuarie 2021 voi fi dispus să renunț la muzica mea pentru Dumnezeu. Voi cânta muzică duhovnicească, voi cânta muzică și voi transmite mesaje pentru a aduce cât mai multe suflete pe Calea lui Dumnezeu”, a explicat el.

Dani Mocanu vrea sa se pocaiasca

Cu toate acestea, Dani Mocanu recunoaște că nu este ușor să renunțe la tot ce are pentru credință. ”Sunt legendă pentru România, o întreagă generație a crescut cu muzica mea, și sunt convins că măcar 10 persoane se vor pocăi și îl vor urma pe Dumnezeu. Îmi pare rău din suflet că vă las și că îl urmez pe Dumnezeu, pentru că, sincer să fiu, cui nu îi place puterea, succesul? Cui? Dar, din păcate, tot ce avem pe Pământ este trecător și este doar o minciună. Dar vă promit așa: în scurt timp veți vedea zeci, sute de prostituate pocăite, am să mă duc personal să le povestesc de Dumnezeu, să le povestesc personal de Dumnezeu.

Zeci, poate sute, de tâlhari, pești, cămătari, orice oameni răi, vă promit că pe toți o să îi duc pe calea lui Dumnezeu, pentru că ăsta a fost planul. Nu e ușor, nu vreau să vă mint, dar pentru Dumnezeu trebuie să renunțăm la ceea ce e ușor pe Pământ, să fie bine pe viitor, ceea ce e bine pentru când va dispărea omenirea”, a mai spus Dani Mocanu.