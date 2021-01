Dani Mocanu, show pe Youtube! ”Mulțumesc lui Dumnezeu”

Dani Mocanu a decis ca anul 2020 să fie ultimul pe care îl va petrece în lumea manelelor și că începând cu 2021 se va dedica, total, religiei pe care o simte ca fiind chemarea sa.

In articol:

Mai mult, până să se dedice total religiei, Dani Mocanu a decis să vorbească despre motivele pentru care, acum, teoretic cel puțin, este în afara lumii manelelor și nu va mai accepta tot felul de ofere pentru petreceri, paranghelii sau cumetrii, așa cum o făcea până de curând.

Citeste si:Dani Mocanu va renunța la muzică de la 1 ianuarie! Cu ce se va ocupa manelistul după această dată

”Trebuie să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Fie că e vorba de averi pe care nu le pot cheltui într-o viață, fie că e vorba de femei, de succes, de faptul că sunt pe primul loc de fiecare dată, de orice... Trebuie să îi mulțumesc lui Dumnezeu și să fac pasul înapoi”, a spus Dani Mocanu într-o postare, ștearsă ulterior, de pe Youtube.

Dani Mocanu e cel mai controversat manelist

Citeste si: Omul care a căzut din cer. Cum a supraviețuit ascuns la roata un avion 9000 kilometri? - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Citeste si:Dani Mocanu, din nou implicat în probleme cu poliția. De ce a primit artistul o citație

În altă ordine de idei, susțin sursele noatre, apropiate de manelist, retragerea lui Dani Mocanu ar putea s nu fie una chiar ”definitivă”. ”Nu vrea să mai aibă angajamente în anul 2021... A returnat banii celor care îl voiau la cântări, care plătiseră arvună. Dar, după 2021, nu se știe, poate anul viitor va reveni în muzică. Oricum, cel puțin o perioadă se va odihni”, ne-a spus un apropiat de-al manelistului.

Dani Mocanu a facut show in ultimii ani

Citeste si:Ce s-a întâmplat, acum 5 ani, la ferma de unde Dani Mocanu a împrumutat un leu? O tânără a ajuns la spital, mușcată de cap! Ce au spus autoritățile

Dani Mocanu și-a explicat decizia retragerii

”Doresc să am o nouă viață, doresc să renunț la muzică”, a spus, vizibil încurcat, Dani Mocanu . ”Am ales să pun stop unei cariere frumoase, unei cariere care mi-a adus mulți bani, care mi-a adus putere, valoare, notorietate, care m-a făcut cunoscut pe tot Pământul. (...) Nu la voia întâmplării am ajuns numărul 1 în tot ceea ce înseamnă muzică în România. Cineva a fost în spatele meu tot timpul, mi-a dat forță, pentru că de unul singur e imposibil să ajungi unde am ajuns. (...) Trebuie să curățăm viețile noastre, nu doar mâinile noastre. Trebuie să curățăm sufletele noastre. În spatele meu era Dumnezeu, El m-a ajutat și mi-a dat forță să ajung numărul 1. Renunț la tot pentru Dumnezeu”,a explicat Dani Mocanu într-un vlog spovedanie.