Dani Oțil a făcut o mărturisire! De ce se teme prezentatorul TV de mama Gabrielei Prisăcariu?! „De parcă eu am curaj să...”

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil [Sursa foto: Instagram] 17:34, iun 16, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Dani Oțil și Gabrila Prisăcariu formează unul dintre cele mai frumoase și strânse cupluri din lumea mondenă. După un an de logodnă, cei doi au anunțat că urmează să devină părinți, iar în urmă cu o lună au fpcut și pasul cel mare și s-au căsătorit.

Acum, numără zilele din calendar până când vor deveni părinți cu normă întreagă. Cei doi se înțeleg de minune și se completează reciproc, iar relațialor este una dintre cele mai consolidate din showbizul autohton. Totuși, recent, Dani Oțil a făcut o declarație care a luat pe toată lumea prin suprindere. Vedeta a dezvăluit că se teme de mama soției sale, mai exact să facă un anumit lucru în prejma ei. Iată despre ce este vorba.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil [Sursa foto: Instagram]

Dani Oți se teme de mama soacră. Iată care este motivul!

Nu trece săptămâna fără ca prezentatorul TV să nu facă o declarație care să ia pe toată lumea prin surprindere. De data aceasta, Dani Oțil a făcut o dezvăluire care a stârnit hohote de râs. Se pare că prezentatorul TV se teme să bea peste măsură în apropiere de mama Gabrielei Prisăcriu, făcând referire la înâlțimea acesteia.

„Mai sunt oameni care se consideră prieteni și pe la ora asta mă întreabă ce fac. Fac pe dracu să mă ia. Așa aș răspunde în mod normal. De vreo câteva săptămâni răspund: ‘Mă joc cu mămicile mele’. Nimeni nu cere explicații, nimeni nu vrea să știe. (…) Eu ieri am purtat costumul de rezervă de la cununie pentru că cine mi-a făcut costumele a zis că mă îmbăt și mă pătez. Atâta încredere a avut în mine. De parcă eu am curaj să mă îmbăt cu soacra mea, că are 1.95, lângă mine”, a declarat Dani Oțil.

Gabriela Prisăcariu[Sursa foto: Instagram]

Gabriela Prisăcariu, pofte de graviduță

Soția lui Dani Oțil se confruntă cu poftele specifice sarcinii, iar asta i-a dat mari bătăi de cap. Blondina a simțit nevoia să mânânce picant, ceea ce nu face în mod obișnuit, iar acum se resimte.

„În loc să-mi iau gogoși să mănânc, astăzi sunt pe sucuri pentru că cineva ieri a poftit la chipsuri picante și ce credeți, eu nu mănânc picant.

Astfel că, fierea mea nu a fost pregătită pentru o cutie mare de chipsuri. Deci astăzi sunt pe sucuri. Mulțumesc bebelușule”, a spus Gabriela Prisăcariu pe contul său de Instagram.