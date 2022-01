Dani Oțil a luat o decizie neașteptată atunci când a văzut factura la curent: ”Mai aprind câte o lanternă”

In articol:

În ultima vreme foarte multe persoane se plâng de cât de mare le-a venit factura la curentul electric. Totul s-a scumpit de câteva luni, de la alimente, combustibil, curent electric sau gaze, iar românii rămân șocați de cât au de plată și se miră de unde să mai scoată bani pentru a le achita.

Se pare că nu doar oamenii de rând se confruntă cu facturile uriașe de plată, ci și vedetele. Este cazul moderatorului Dani Oțil, cel care a vorbit despre acest lucru și a luat chiar decizii, după ce a văzut factura la curent.

Prezentatorul celebrului matinal s-a văzut nevoită să recurgă la câteva schimbări mari, pe care le-a discutat, se pare, și cu soția lui. Mai în glumă, mai în serios Dani Oțil recunoaște că a rămas uimit atunci când a văzut factura. „ Beculețele de afară sunt stinse toate. Am făcut consiliu de familie: am vorbit cu cel mic, am vorbit și cu soția, i-am zis gata cu Netflix, nu facem din noapte zi. I-am mutat și masa de machiaj la lumină, ca să beneficieze de lumina naturală. Nu a venit încă factura la gaze. În orice caz, am luat masuri de precauție.”, a spus Dani Oțil.

Prezentatorul TV a recunoscut că a avut un șoc atunci când a văzut cât de mult are de plată la lumină. ”Nu sunt nici bine, nici sănătos, e si vârsta, mă dor toate. Povara o simt cel mai tare în buzunare, ca mi-a venit factura la curent…M-am uitat ieri în extrasul de contact, că se plătește automat, să văd ultimele facturi. De ieri umblu ca tata prin casă și sting toate luminile. Mai aprind câte o lanternă, seara, să nu zică vecinii ca am murit”, a dezvăluit Dani Oțil.

