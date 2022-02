Dani Oțil a tăcut până n-a mai putut. Prezentatorul a răbufnit în emisiune: ”Ești un nesimțit”. Ce i-a stârnit furia

In articol:

Dani Oțil a făcut o serie de dezvăluiri personale, în emisiunea pe care o prezintă, iar mai apoi a răbufnit și le-a dat o replică celor care l-au criticat pentru faptul că a lipsit de pe micul ecran, zile la rând. Ei bine, moderatorul de televiziune a anunțat că Luca Tiago, băiețelul lui, s-a îmbolnăvit, iar din motive medicale, acesta a decis să stea câteva zile acasă.

În tot acest timp, cât n-a prezentat emisiunea, Dani Oțil s-a ales cu multe critici pe internet, la care a decis să răspundă acum, când a revenit la TV.

” Am o problemă foarte reală și o s-o exprim foarte sincer. Noi suntem aici de 14 ani, facem luna asta. Oficial eu nu am lipsit din motive medicale niciodată, inclusiv când m-am operat la nas am venit aici, dar n-am fost lăsat să intru că eram vânăt, dar am fost aici. Acum că am lipsit, dar nu pentru că eram eu bolnav, ci pentru că era bebele. Luni m-ați lăsat, dar începând de marți au început mesajele și în privat, și public: ''Băi, dar tu de ce lipsești? Ești un nesimțit, oamenii se chinuie la emisiune și tu cine știe ce faci pe acasă''. De unde răutatea asta?”, a spus Dani Oțil, în emisiunea pe care o prezintă.

Gabriela Prisăcariu a vorbit despre clipele grele prin care au trecut

Vedeta și Dani Oțil au avut parte de zile de foc, după ce micuțul lor băiețel a răcit rău. ”Ziua a patra de stat în casă doar noi cu bebelușul, fără ajutor. A fost crunt. Bine că ne simțim mai bine și eu și bebelușul. Au fost niște nopți și zile crunte. Mie nu-mi vine să cred că sunt tot în 2022, credeam că sunt în alt an. Bine că tati este bine, dar vă dați seama că nu ne mai suportă nici el după atât de mult timp doar cu noi", a spus Gabriela Prisăcariu, în mediul online.

