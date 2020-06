In articol:

Dani Oțil este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de televiziune din România. În momentul de față, acesta se poate declara un bărbat împlinit, atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

Dani Oțil și cel mai greu moment din viața

Oțil are o relație de ceva timp cu Gabriela Prisăcariu, pe care a și cerut-o de soție. Însăm puțini știu că înainte să o întâlnească pe frumoasa lui iubită, vedeta a trecut prin momente crunte din cauza relațiilor amoroase eșuate.

Dani Oțil și-a deschis recent sufletul și a vorbit despre cel mai greu moment din viața lui, atunci când a făcut un atac de panică și a fost nevoit să cheme ambulanța. Totul s-a întâmplat în urma despărțirii de o persoană pe care o iubea, iar momentul despărțirii a fost extrem de dureros pentru el. În momentul în care relația s-a rupt, Oțil a suferit un atac de panică și a chemat salvarea.

„Am avut un atac de panică, de necaz din dragoste. Am avut un moment critic, nu am mai spus asta nicăieri și niciodată. Atunci mi-a căzut total cerul în cap și am izbucnit în plâns.

M-am așezat pe un scaun și le-am zis că nu vreau să le stric circul, dar sincer există, din toate simptomele, 5% șanse să mor. Și că urmează să-mi fie foarte rău și că probabil o să leșin, o să lipsesc câteva minute dintre noi, dar că o să revin”, a dezvăluit Dani Oțil.