Dani Oțil, despre tentațiile tinereții! Prezentatorul TV avea cont pe un site pentru dame de companie: „Știam ce am de făcut, că am mai văzut filme”

Dani Oțil este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România, iar lucrurile nu merg bine doar pe plan profesional, ci și pe plan personal.

În doar câteva luni frumoasa lui logodnică, Gabriela Prisăcariu, urmează să-l facă tătic.

Totuși, lucrurile pe plan amoros nu au funcționat dintotdeauna. Dani Oțil a povestit într-un interviu recent o experiență din tinerețea sa. Era la început de drum, abia se mutase în Capitală și trecea printr-o despărțire dureroasă, așa că a decis să apeleze la serviciile unor dame de companie. Iată cum s-a desfășurat întreaga experiență!

Dani Oțil, despre experiența sa cu două dame de companie

Totul s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani. Atunci, Dani trecea printr-o despărțire, iar pentru a-și mai vindeca rănile provocate de pierderea persoanei iubite a decis să apeleze la serviciile unor dame de companie. A sunat, s-a programat, dar ceea ce a urmat nu a fost deloc ceea ce și-a imaginat.

„Tu știi că eu am avut cont pe «dame de companie» când eram tânăr, când m-am mutat la București. Acolo dădeai review-uri și spuneai povestiri. Am avut cea mai bine votată povestire, aia cu Roxănuța. Eram la mare și mă mințeam că sunt într-o depresie și așa am văzut eu în filmele americane… Mare, soare, niște bani în buzunar… și am hotărât să îmi dau un refresh și am intrat chiar pe site-ul ăsta. Și am găsit-o pe Roxănuța, avea niște review-uri banale.

Am scris că nu sunt mulțumit de servicii, dar mai ales de lipsa de altruism a fetelor, că erau două. Am sunat la numărul de pe site și mi-a zis că poate doar la ora 14:00 și m-am dus acolo, știam în mare ce am de făcut, că am mai văzut filme. Ea la telefon mi-a zis că îmi face o reducere de la 300 la 250 dacă accept ca o colegă de apartament care era acolo să nu stea degeaba. M-am dus”, a dezvăluit Dani Oțil.

Prezentatorul TV nu a fost deloc încântat de experiență: „N e-am dezbrăcat, dar nu s-a întâmplat mare lucru”

Se pare că după ce a ajuns la locația indicată de doamna respectivă, nimic nu a funcționat conform planului sau ca în filme, iar întreaga sa vizită a fost întreruptă de un accident rutier care s-a întâmplat chiar în apropierea locației în care se afla. Mai mult, după primul incident, soneria de la ușă a sunat, iar din nou vizita lui a fost întreruptă.

„Mie mi-a plăcut de la teflon fata, mi-a zis:« Hei, hei. Ai sunat la Roxănuța, care îi place p***. » M-am dus într-un bloc, am bătut, mi-a deschis Roxănuța, mi-a prezentat colega, ne-am dezbrăcat, dar nu s-a întâmplat mare lucru din mai multe motive.

Nici bine nu am început parcursul meu sexual că la un moment dat lucrurile au fost întrerupte pentru că s-a auzit un scârțâit de roți și un zdrăngănit și în două minute trei oameni dezbrăcați erau aplecați peste geam să vadă un domn care scotea o sabie dintr-un Opel să îl taie pe ală care l-a lovit”, a mai dezvpluit prezentatorul TV.