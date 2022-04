Dani Oțil, experiență de coșmar într-un salon de masaj: „Băi! Nu mai fac asta niciodată!”. A intrat acolo însoțit de Gabriela Prisăcariu

In articol:

Dani Oțil a povestit recent că a avut parte de o experiență de coșmar în timpul vacanței de lux din Dubai. Prezentatorul TV și frumoasa lui soție, Gabriela Prisăcariu, au decis să sărbătorească paștele departe de România, așa că au ales ca destinație Emiratele Arabe, unde s-au bucurat din belșug de soarele cald, apa sărată și plajele atent amenajate.

Ei bine, pentru ca vacanța să fie una reușită, cei doi au decis să meargă la masaj, ca relaxarea să fie completă. Dani Oțil se plânge că a plecat de acolo și cu o gaură în portofel și cu dureri mai mari decât înainte!

Ce a pățit Dani Oțil la masaj: „Să nu mergeți că este și scump”

Citeste si: „Urlă invidia în grăsuțe” Gabriela Prisăcariu, reacție dură după ce fanii au criticat-o că pozează provocator. Cum s-a filmat soția lui Oțil

Citeste si: Ce se întâmplă dacă pui o monedă de 50 de bani în frigider când pleci în vacanță: trucul genial care te poate scăpa de o mare problemă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Dani Oțil a avut parte de experiența vieții lui, după ce a mers alături de soția lui la un masaj, pe când se aflau în Dubai. Acesta se plânge nu doar că a dat foarte mulți bani, dar și că nu a ieșit de acolo relaxat, căci a avut parte de un tratament dureros.

Citeste si: „Aseară erai pe petrecere” Gabriela Prisăcariu l-a luat la rost pe Dani Oțil, în văzul tuturor. S-a aflat ce a făcut în Dubai

„Îmi cer scuze nu-mi vin gândurile pentru că sunt în continuare sub imperiul gândurilor. Am fost la un hamam, mai de bogați că de săraci am mai fost în Turcia și a fost foarte bine.

În general acum lucrează asiatice și totul e mai pe nou. De data asta chiar un cetățean m-a… și mi-am dat seama că la un masaj normal prefer un bărbat că are forță mai mare.

Mă, ăsta avea o forță pe lângă faptul că era așa într-un prosop și nu înțeleg de ce. Când îți face masaj o femeie, vorbesc de partea de masaj de la hamam, ai două opțiuni: reziști sau te uiți pe jos.

Nu mă mai duc! Băi, m-a frecat… Să nu mergeți că este și scump, iar pe soția a făcut-o de 1.90 m. Nu mai fac asta niciodată!”, a dezvăluit Dani Oțil în emisiunea pe care o prezintă.